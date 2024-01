Piotr Kaszewiak jest adwokatem, który zyskał popularność, występując jako prawnik w programie Elżbiety Jaworowicz - "Sprawa dla reportera". Kaszewiak stał się również znany w sieci, a spory wpływ na to miał stand-uper Daniel Midas, który jest autorem prześmiewczego formatu "Szopka dla reportera", w którym obśmiewa absurdy formatu Jaworowicz. To właśnie Midas wyłapał charakterystyczne wypowiedzi Kaszewiaka, które z czasem stały się viralem. Prawnik sam również jest aktywny na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje kadry ze studia "Sprawy dla reportera", jak i ujęcia wykonane w zaciszu domowym.

Jak mieszka Piotr Kaszewiak ze "Sprawy dla reportera"?

Piotr Kaszewiak nie afiszuje się w sieci przesadnie ze swoją prywatnością. Wiadomo, że od lat związany jest z Igą Paradą, która tak jak on jest absolwentką prawa i pracuje w zawodzie. Ukochana prawnika znana jest widzom "Pytania na śniadania", gdzie pojawiała się jako ekspertka prawna. Jaki czas temu zakochani gotowali nawet razem na antenie śniadaniówki, zdradzając przy okazji, jak się poznali (więcej na ten temat TUTAJ). Piotr Kaszewiak nie kryje też, że jest rodowitym łodzianinem i właśnie z Łodzią związał swoje dorosłe życie.

Wychowałem się na Retkini, Karolewie. Tam spędziłem dzieciństwo. Potem z rodzicami przenieśliśmy się na Smulsko, a więc na koniec Retkini. A teraz mieszkam w śródmieściu. Tak mi się podoba centrum miasta, tak pięknieje, że tam się przeprowadziłem. Mieszkam w samym centrum, na al. Kościuszki - powiedział w rozmowie z portalem Dziennik Łódzki.

Kaszewiak nie ma też problemów z tym, by pokazywać w sieci swoje luksusowe mieszkanie. Na instagramowym koncie prawnika nie brakuje ujęć z salonu, przedpokoju, kuchni, a nawet sypialni. Wygląda na to, że ceni sobie elegancję i prostotę. W salonie czy sypialni nie znajdziemy raczej mebli z sieciówek. Wygląda na to, że Kaszewiak jest fanem eleganckich drewnianych mebli "z duszą". W sypialni znajduje się też stylowy kominek, a w łazience nie brak marmurów. Uwagę zwracają dodatki - w mieszkaniu jest mnóstwo zdjęć oprawionych w proste ramki. Są też plakaty, obrazy, piękne lampy i oryginalne gadżety, jak figurka Gwiazda Śmierci. Elegancji całości dodają białe ściany i znajdująca się na nich sztukateria (zdjęcia wnętrz znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu).

Ile lat ma Piotr Kaszewiak?

Przypomnijmy, że niedawno Piotr Kaszewiak świętował urodziny. Solenizant jednocześnie zdradził, ile ma lat, czym zaskoczył swoich obserwatorów. "KASZEWIAK 46. Młody, seksowny, dobrze zapowiadający się. Wasze zdrowie" - napisał na Instagramie. Internauci nie mogli uwierzyć, że prawnik skończył 46 lat. "Panie mecenasie, pan sobie lata dopisał chyba" - pisali. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.