11 listopada gwiazdy świętowały nie tylko Święto Niepodległości, ale też bawiły się na gali II edycji Kampanii "Badaj się regularnie". Na wydarzeniu nie brakowało nazwisk z pierwszych stron gazet. Na ściance wyróżniała się zwłaszcza Katarzyna Cichopek, której towarzyszył Maciej Kurzajewski. Nie zabrakło też Julii Kamińskiej, Lenki Klimentovej i Jana Klimenta, Klaudii Halejcio, Kamili Kamińskiej czy Michała Meyera.

Katarzyna Cichopek cała błyszcząca. W tym garniturze wszyscy widzieli ją z daleka

Na evencie, który zachęca Polaków do dbania o zdrowie, a przede wszystkim regularnych wizyt u lekarzy i specjalistów brylowała Katarzyna Cichopek. Celebrytka, która zaistniała w mediach dzięki roli Kingi Zduńskiej w "M jak miłość", nie była na wydarzeniu sama. Na czerwonym dywanie czule obejmował ją Maciej Kurzajewski. Tego dnia Cichopek zrezygnowała ze skromności i wskoczyła w srebrny, mieniacy się garnitur. Do tego delikatny, prawdopodobnie jedwabny top i szpilki. Na szczęście prezenterka "Pytania na śniadanie" zdawała sobie sprawę, że taka bogata stylizacja nie będzie dobrze komponowała się z ostrym makijażem i udziwnioną fryzurą. Rozpuściła więc włosy i zdecydowała się na proste uczesanie. Make-up też był stonowany - Cichopek postawiła na szminkę w odcieniu nude i cienie w kolorach ziemi. Za to nie żałowała już różu, bronzera i rozświetlacza.

Lenka Klimentova w koronkach

Na odważną kreację postawiła też tancerka znana z "Tańca z Gwiazdami" Lenka Klimentova. Gwiazda pojawiła się na gali wraz z mężem - Janem Klimentem, który także zdobył popularność dzięki tanecznemu show. Klimentova tego wieczora miała na sobie długą ażurową suknię. Koronkowa kreacja choć piękna, to jednak sporo odsłaniała. Tancerka upięła włosy i zdecydowała się na złotą biżuterię. Z kolei Jan Kliment poszedł w ślady Katarzyny Cichopek. Również pozował do zdjęć w mieniącym się garniturze. Z kolei Klaudia Halejcio postawiła na klasykę - tzw. "małą czarną". Kusa sukienka nie była jednak do końca prosta - ozdabiały ją bowiem ciemne pióra. Oprócz tego celebrytka pokazała nogi w nakrapianych, ciemnych rajstopach. Stylowo? Zdjęcia z eventu znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Lenka Klimentova i Jan Kliemnt Fot. KAPIF