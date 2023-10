Agnieszka Dygant zazwyczaj nie porusza kwestii prywatnych. Najczęściej mówi o sferze zawodowej. Aktorka znana z produkcji takich jak "Niania", "Botoks", "Prawo Agaty" czy "Listy do M." ostatnimi czasy jednak pokazuje fanom nieco więcej prywaty. Wszystko z powodu przeprowadzki. Dygant jest w trakcie budowania domu z dala od miejskiego zgiełku, co możemy zauważyć na jej ostatnich InstaStories.

Agnieszka Dygant stawia dom w góralskim stylu. Jednym słowem "petarda"

- Jestem dzisiaj na mojej działeczce. Oglądam moje drewienko. Powiem wam, że mam tak świetną ekipę od robienia elewacji. Robią różne rzeczy, będą kłaść kafle. Petarda. Oczywiście to drewno przyznacie, że robi wrażenie. Kocham już ten dom - relacjonowała zachwycona aktorka na Instagramie. Nowy dom Agnieszki Dygant składa się z drewnianej elewacji i kilku nowoczesnych elementów. Możemy zauważyć chociażby duże okna na parterze, które będą pięknie oświetlały przestrzeń. Widzimy ponadto nieszablonowe, okrągłe okno na górze domu. Ciekawe, w jakim pomieszczeniu się znajduje. Aktorka postanowiła zestawić drewno z czarnym dachem, co daje bardzo stylowe połączenie. Dygant cieszy się ponadto z góralskich detali, które przeważają w całej nieruchomości. Jesteśmy ciekawi, jakie będzie wnętrze tego domu. Po zdjęcia nowej nieruchomości aktorki zapraszamy do galerii na górze strony.

Agnieszka Dygant tak mówiła o budowie domu

Aktorka od samego początku jest bardzo zaangażowana w budowę jej wymarzonej posesji. Na bieżąco konsultuje wszelkie szczegóły z ekspertami, a także partnerem. - Jak się przechodzi proces budowy domu, to zaczyna się mieć pojęcie, na czym to wszystko polega. Te ustalenia, decyzje podejmowane z architektem i mężem-wężem - wyznała na Instagramie. Miała ponadto radę dla tych, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. - Osobom, które są w trakcie budowy własnej inwestycji, radzę, by kurczowo nie trzymały się własnych pomysłów. Czasem są zbyt trudne do zrealizowania, więc warto zaufać i oddać się w ręce ekspertów - dodała Agnieszka Dygant.

