Monika Mrozowska ma dom na wsi. Wnętrza z duszą w starym stylu zachwycają [ZDJĘCIA]

Monika Mrozowska dała się poznać szerszej publiczności grając Majkę Kwiatkowską w "Rodzinie zastępczej". Później media rozpisywały się nad jej zawiłościami w życiu prywatnym. Krótko, dla przypomnienia: W latach 2003–2012 jej mężem był Maciej Szaciłło, z którym ma dwie córki: 20-letnią Karolinę i 13-letnią Jagodę. W latach 2012–2018 była w związku z operatorem filmowym Sebastianem Jaworskim, z którym ma syna Józefa. W latach 2019-2021 była związana z Maciejem Auguścikiem-Lipką, z którym ma syna Lucjana, który przyszedł na świat w 2021 roku.

Monika Mrozowska pokazała dom. Wnętrza zachwycają

Aktorka w mediach społecznościowych chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Ostatnio wstawiła post, w którym przypomniała, że ma dwa domy. "Nasz szczęśliwy dom. Jeden w Warszawie w skali mikro, ale taki, który spełnia wszystkie warunki, by czuć się w nim dobrze. A drugi na wsi. Dom, który daje oddech. Daje spokój. Dom szczęśliwy" - napisała na Instagramie.

Do posta załączyła również zdjęcia domu na wsi. Jest on drewniany, otoczony masą zieleni i ma ogromne okna, dzięki którym do wnętrza wpadają promienie słońca. A przecież mamy już jesień i jest ich coraz mniej, więc jest to ważne, szczególnie gdy pragnie się złapać oddech od miasta. Na oknach zawieszone są girlandy, a obok domku stoi grill, który prawdopodobnie nie został schowany jeszcze z wakacji. Już na pierwszy rzut oka widać, że to idealne miejsce na odpoczynek.

Oryginalny dom Moniki Mrozowskiej. Wnętrza z duszą w starym stylu zachwycają! [ZDJĘCIA] Wiejski dom Moniki Mrozowskiej fot. instagram.com/monikakingamrozowska

To, co jednak zwraca największą uwagę, to wnętrza. Urządzone są w starym stylu - piec jak z lat 60. ubiegłego wieku, duże lustro w stylizowanej złotej ramie, okrągły drewniany stół i komoda uginająca się od książek. Ścianę z kolei ozdabiają obrazy - małe, duże i średnie. Nie brakuje również dziecięcych akcesoriów takich jak krzesełko dla niemowlaków. Uroku dodaje nowoczesna, duża, srebrna lampa i biały kredens, na którym roi się od ozdóbek i dodatków. To wyjątkowe wnętrze z duszą i z klimatem. Więcej zdjęć wystroju domu Moniki Mrozowskiej, jak i jej samej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

