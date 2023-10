W czwartek 19 października odbyła się premiera książki "Ku szczęściu. Moja droga do spełnienia i wewnętrznego spokoju" Anny Wendzikowskiej. Jak można wnioskować po tytule, pozycja ta dotyczy wewnętrznej przemiany dziennikarki. "Dziś jestem szczęśliwa. Jednak nie zawsze tak było. Moja historia -historia, którą chcę ci opowiedzieć i którą chcę cię zainspirować za pośrednictwem tej książki - zaczyna się od kryzysu. Od momentu, w którym moje z pozoru idealne życie przypominało egzystencję chomika w kołowrotku. Goniłam za zewnętrznymi celami, nawet je osiągałam, tylko że to nie mogło mnie uleczyć z poczucia wewnętrznej pustki. Choć inni mnie chwalili, dla siebie samej wciąż byłam "nie dość dobra". Wtedy tego nie wiedziałam, ale dziś mam już tę świadomość: nie lubiłam siebie i tyle" - czytamy w opisie książki. Publikacja najwyraźniej zainteresowała spore grono celebrytów, którzy postanowili pojawić się na premierze.

Gwiazdy na premierze książki Anny Wendzikowskiej. Nie zabrakło gorących nazwisk

Oczywiście na premierze nie zabrakło gwiazdy wieczoru, czyli autorki Anny Wendzikowskiej. Dziennikarka postawiła na stylowy look - założyła szary, oversize'owy garnitur, który składał się z luźnych spodni o fasonie "dzwonów", sięgających aż do ziemi i zakrywających buty, oraz tak samo luźnej marynarki. Do tego dopasowała biały top. Całość prezentowała się bardzo klasycznie, a jednocześnie dzięki fasonom - modnie.

Na wydarzeniu pojawiła się też dawno niewidziana Jessica Ziółek, czyli eks WAG Arkadiusza Milika, z którym rozstała się aż po dziesięciu latach związku. Na premierę książki włożyła czarne i luźne spodnie, biały top i... bolerko. Nie da się ukryć, że tego ostatniego elementu nie widzieliśmy od lat 90., ale najwyraźniej wraca do łask.

Z kolei Magda Stępień wybrała czerń, która zdominowała jej stylizację. Modelka miała na sobie czarny golf i czarną spódnicę mini. Do tego dopasowała cienkie czarne rajstopy oraz brązowe botki. Można podejrzewać, że nie każdy stylista doceniłby to połączenie, ale jednego ukryć się nie da - Magda Stępień wie, co zrobić, żeby wyeksponować swoje długie nogi i nie przeszkadzają jej w tym nawet botki. Poza wyżej wymienionymi celebrytkami na premierze pojawili się: Anna Kalczyńska, Joanna Osyda czy Andrzej Sołtysik z żoną Patrycją. Wszystkie zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.