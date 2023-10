Ania Starmach pisze o córce i wyznaje: No zaraz się poryczę

Ania Starmach jest córką Teresy i Andrzeja Starmachów, krakowskich historyków i kolekcjonerów sztuki, właścicieli Galerii Starmach. Sama Ania jednak nie poszła w ślady rodziców. Co prawda studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale następnie poszła w zupełnie inną stronę. Ukończyła z wyróżnieniem roczny kurs w paryskiej szkole kucharskiej Le Cordon Bleu i została szefową kuchni. Popularność przyniosła jej jednak dopiero telewizja. I to nie byle jaką popularność - miłą jurorkę z "Masterchefa" obserwuje na Instagramie ponad 600 tys. osób!

Anna Starmach jest wzruszona. Chodzi o córkę

Pierwsze kroki z telewizją łączą się z reklamą "Kamis" z 2010 roku, gdzie Starmach prezentowała przygotowanie dań z torebki. W tym samym roku wygrała konkurs "Gotuj o wszystko" organizowany przez "Dzień dobry TVN". W TVN Style prowadziła autorski program "Pyszne 25", w którym w 25 minut przyrządzała potrawy do 25 zł. Prowadziła także w RMF Classic program "Zdrowego dnia!". Od 2012 roku zasiada w jury "Masterchefa", a od 2016 roku aż do czasu emisji programu w 2023 roku zasiadała w jury programu "Masterchef Junior". Wystąpiła we wszystkich edycjach. Od 2013 roku do 2017 roku wydała aż siedem książek o gotowaniu. Od tego roku jednak przystopowała. Wzięła ślub z Piotrem Kuskiem, z którym ma dzieci – Jagnę (ur. 2018) i Gustawa (ur. 2021). I to właśnie córeczka sprawiła, że ostatnio Anna Starmach się wzruszyła. Wszystko za sprawą... piątych urodzin dziewczynki. Zdjęcia Ani Starmach znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Moja córeczka ma pięć lat! Malutka Jagienka jest już PRAWIE dorosła! I nosi dorosłe rajtki, i ma dorosły rower, i plecak, i nie ogląda już bajek dla maluchów, i używa największego noża. No zaraz się poryczę! No dobra już to zrobiłam i to nie jeden raz! Ale płaczę głównie z radości, że oto jestem mamą tak wspaniałej kreatywnej, silnej i kruchej zarazem dziewczynki. Zachwyca i zadziwia mnie każdego dnia. Uwielbiam być mamą, uwielbiam być TWOJĄ mamą! - napisała jurorka "Masterchefa" na Instagramie.

Na zdjęciach widać, że Jagna miała przyjęcie urodzinowe z prawdziwego zdarzenia. Były nie tylko balony i ale też pięknie przystojny tort, na którym znalazła się figurka jednorożca. Oprócz tego pojawiły się żywe zwierzęta. Internauci w komentarzach nie szczędzili małej solenizantce żydzeń. My również życzymy Jagnie wszystkiego, co najlepsze.