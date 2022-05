Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Światło dzienne ujrzała najnowsza nieautoryzowana biografia, dotycząca życia i kariery największej redaktorki modowej świata. Na jaw wyszło wiele informacji i ciekawostek zdradzających, jaką osobą prywatnie jest Anna Wintour. Oto kilka nowych faktów prosto z książki "Anna: Biografia" dziennikarki modowej Amy Odell.

Zobacz wideo Dlaczego wrześniowy "Vogue" jest najważniejszy?

1. Czego nie skosztują goście na gali MET? Oto składniki zakazane

Do kwestii menu na gali MET Anna Wintour podchodzi wyjątkowo rygorystycznie. W potrawach serwowanych podczas wydarzenia goście z pewnością nie znajdą cebuli, szczypiorku, czosnku i pietruszki, gdyż powodują nieświeży oddech i zostają między zębami. Z powodu zapachu wykluczone są także dania z rybami. Co zatem jest jest ulubionym imprezowym posiłkiem? Zapiekanka z kurczaka, która jest "jednodaniowym posiłkiem, zawierającym wszystko co powinien".

Anna Wintour Greg Allen / Greg Allen/Invision/AP

2. Szacunek do pieniądza w wykonaniu Anny Wintour

Będąc redaktorką w magazynie "New York", pewnego dnia Anna Wintour została przyłapana na wyrzucaniu monet do... kosza na śmieci stojącego na jej biurku! Ponoć niektórzy pracownicy co wieczór czekali, aż opuści swoje biuro, aby natychmiast zanurkować w pojemniku.

Anna Wintour Agencja Wyborcza.pl

3. Drugie dno okładki "Vogue'a" z Madonną

Majowa okładka "Vogue'a" w 1989 roku należała do Madonny. Jak się okazuje, piosenkarka zawdzięcza ten fakt przypadkowemu mężczyźnie spotkanemu przez redaktorkę w samolocie. Miał on powiedzieć:

"Vogue" to klasyka i piękno. To Katharine Hepburn, to Audrey Hepburn, to Grace Kelly - to nigdy nie mogłaby być Madonna.

Anna potraktowała tę wypowiedź jako wyzwanie, w związku z czym na okładce pojawiła się pozująca w basenie wokalistka. Co ciekawe, sprzedaż egzemplarza była o 200 000 większa niż w przypadku majowego numeru w roku poprzednim.

Anna Wintour rozstała się z partnerem! Byli parą przez 20 lat

Anna Wintour Jacopo Raule/EN

4. Zaskakujący duet - z kim romansowała Anna Wintour?

Jeszcze jako żona Davida Shaffera, para wybrała się na koncert Boba Marleya. Musiał zrobić na niej duże wrażenie, gdyż zaraz po zniknęła na dwa tygodnie i aż do wylotu legendarnego muzyka rzekomo miała z nim romans. Chociaż nieznane są inne informacje dotyczące tej kwestii, pracownikom powiedziała, że koncert był "doświadczeniem zmieniającym życie".

Anna Wintour Invision EAST NEWS

5. Codzienny lunch Anny Wintour. Spodziewacie się ekstrawagancji? Pudło

W momencie, kiedy siedziba "Vogue'a" przeniosła się z Times Square do 1 World Trade Center, Anna Wintor zaczęła stołować się w pobliskiej restauracji The Palm. Każdego dnia na lunch zamawiała dokładnie to samo danie - stek i sałatkę Caprese bez pomidorów, czyli w gruncie rzeczy stertę sera skropionego oliwą. Według informacji podanych przez "Grub Street", posiłek ten wraz z napiwkiem kosztuje ją 73,33 dolary.

Anna Wintour IGNAT EAST NEWS

6. Jak wygląda imprezowanie w gronie przyjaciół u redaktorki naczelnej "Vogue'a"?

Miranda Brooks, projektantka odpowiedzialna za ogród Anny Wintour, wyznała, że ta odmówiła założenia ogrodu warzywnego na terenie swojej posiadłości w Long Island, gdyż "nie lubi warzyw". Zamiast niego słynna znawczyni mody ma dwa baseny, stodoły zaadaptowane na domki dla gości oraz specjalną "stodołę bistro" przeznaczoną na przyjęcia. Podczas spotkań w gronie przyjaciół goście często grają w gry, w których muszą odpowiadać na pytania z ciekawostkami. Jeśli odpowiedź jest błędna, muszą wylać sobie na głowę szklankę lodowatej wody.

Anna Wintour James Higgins / Splash News EAST NEWS

7. Słodycze? Jak najbardziej. Ale tylko konkretnych marek

W 2018 roku "Vogue" zapoczątkował internetową serię "Go Ask Anna", podczas której przypadkowi ludzie na ulicy mogli zadać pytanie redaktorce "biblii mody", która odpowiadała na nie zza swojego biurka. Widząc potencjał finansowy we współpracy ze sponsorami, magazyn zwrócił się do Anny Wintour w sprawie pozostawienia na biurku czekolady. Odpowiedziała, że owszem, zgadza się, ale pojawi się jedynie z produktem marki Ferrero Rocher lub Lindt i całkowicie odmówiła sfilmowania z ciemną czekoladą.

Kulisy współpracy z Wintour. Nie było miejsca dla "brzydkich albo grubych"

Anna Wintour James Shaw EAST NEWS

8. Entuzjastka sztuki teatralnej, ale oby nie za długiej

Anna Wintour jest zapaloną miłośniczką teatru. Mimo to ponoć przedłużające się spektakle zwyczajnie ją nudzą. Jeśli zaczyna krzyżować i ponownie krzyżować nogi, oznacza to, że chciałaby już wyjść. Znane były przypadki, w których Anna opuszczała przedstawienia na Broadwayu w niecałą godzinę po ich rozpoczęciu.