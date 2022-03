Więcej informacji na temat gwiazd show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel stanęli na ślubnym kobiercu 20 września 2008 roku. Ceremonia odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Zakochani zapewniali wówczas, że ślub i wesele będą miały charakter prywatny i pozostaną tajemnicą.

Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela Kapif

Cóż, taki plan szybko okazał się jedynie mrzonką. W dniu ich ślubu zakopiańskie hotele pękały w szwach. Fani Cichopek i Hakiela, a przypomnijmy, że po udziale w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami" para cieszyła się dużą popularnością, przyjechali, żeby zobaczyć młodych. Przed kościołem pojawiły się też grupy fotoreporterów. Szybko zaczęto spekulować, że małżonkowie sami poinformowali media o tym, gdzie i kiedy powiedzą sobie sakaramentalne "tak".

Po latach okazało się, że ślub był pomysłem tancerza.

To on nalegał na ślub, mnie małżeństwo nie było potrzebne do szczęścia. Miałam u boku mężczyznę, z którym lubiłam spędzać czas, podróżować i to mi wystarczyło. Uważałam, że jest dobrze tak, jak jest. Ale dla Marcina małżeństwo było ważne i w końcu mnie przekonał. (...) Momentem, w którym zrozumiałam, że moje życie ma się diametralnie zmienić, było podjęcie decyzji, jakie nazwisko mam nosić. Męża czy rodowe? Wtedy wyszła na jaw moja niedojrzałość, bo nie umiałam rozstać się z własnym. Myślałam: Jak to, mam porzucić nazwisko mojego ukochanego tatusia? To była decyzja na całe życie, więc bardzo ją przeżywałam - powiedziała Cichopek przed laty na łamach miesięcznika "Pani".

Najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd. Która robi największe wrażenie?

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski

Przemek Kossakowski, Martyna Wojciechowska, screen Instagram @przekossakowski

Okazuje się, że w Polsce gwiazdy mogą zorganizować ślub tak, by pozostał tajemnicą. Udało się to Martynie Wojciechowskiej i Przemysławowi Kossakowskiemu. 16 października 2020 roku pochwalili się zdjęciem ślubnym, kiedy byli już po ceremonii. Dzięki temu przed kościołem czy domem weselnym nie czekał na nich tłum fotoreporterów. Niestety, podobnie jak Cichopek i Hakiel nie są już razem. Małżeństwo podróżników nie trwało też długo. Media bowiem obiegła informacja, że Kossakowski wyprowadził się z domu trzy miesiące po ceremonii.

Doda i Emil Stępień

Doda, Emil Stępień Instagram/dodaqueen

Doda i Emil Stępień podobnie jak pary powyżej także nie są już razem. Trzeba jednak przyznać, że wokalistka i producent filmowy byli mistrzami w utrzymaniu tajemnicy o ślubie. Nikt nie wiedział nawet, że są zaręczeni, a wokalistka konsekwentnie powtarzała, że Stępień jest jedynie jej przyjacielem. Goście, którzy lecieli do Hiszpanii, gdzie odbyło wesele, dopiero na miejscu dowiedzieli się, że Doda zdecydowała się ponownie wyjść za mąż.

Wiesz, co paradoksalnie okazało się najtrudniejsze? Zaproszenie gości. Bo jak ich ściągnąć na weekend do Hiszpanii, nie mówiąc im, dlaczego. Wszyscy mieli swoje plany. (...) Musiałam wymyślać takie głupoty, żeby zmusić ich, presję wywierać, a mimo wszystko, żeby się nie skapnęli - mówiła Doda w programie Izabeli Janachowskiej.

Piosenkarka zdradziła też, w jaki sposób kupiła jedną z sukni ślubnych.

Pamiętam, że przez dwa miesiące oszukiwałam bezczelnie sprzedawczynie w butiku, że mam grać w filmie rolę uciekającej panny młodej. Zrobiłam z siebie straszną wariatkę, bo biegałam w sukni po korytarzu przed wszystkimi klientkami sklepu, by niby sprawdzić, czy wytrzyma ona sceny na planie. Na szczęście nawet jeśli sprzedawczynie się domyśliły, to profesjonalnie nie pisnęły nikomu ani słowa - przyznała w rozmowie z "Party".

Ewa Farna i Martin Chobot

Ewa Farna Instagram.com/ ewa_farna93

Ewa Farna i Martin Chobot stanęli na ślubnym kobiercu we wrześniu 2017 roku. Ślub pozostał tajemnicą do samego końca. Piosenkarka cieszyła się, że sama może poinformować fanów o tym ważnym momencie w jej życiu. Nie kryła też, że ważne było dla niej, by zdjęcia z kościoła nie wyciekły do mediów w dniu ślubu.

Kochani fani, nawet nie wiecie, jak niezmiernie się cieszę, że mogę was o tym poinformować "osobiście", własnymi słowami. Bo jak się bardzo chce, to można, nawet w świecie show-biznesu, albo mamy szczęście do ludzi wokół siebie, którzy obdarzeni naszym zaufaniem, zatrzymali w tajemnicy... - napisała.

Dodała też:

Parę dni temu wzięliśmy z moim Martinem ślub i przeżyliśmy najpiękniejszy dzień naszego życia. Po czterech latach związku, po dziewięciu latach wspólnej przyjaźni w zespole. I tyle. Kochajcie się!

Agata Młynarska i Przemysław Schmidt

Ślub Agaty Młynarskiej Instagram/agata_mlynarska

Cichy ślub wzięli też Agata Młynarska i Przemysław Schmidt. Dziennikarka, podobnie jak Doda, nie poinformowała przyjaciół i rodziny, że ci przybyli właśnie na wesele. Wszyscy myśleli, że przyszli świętować urodziny prezenterki.

Nie chcieli robić medialnej szopki. To ludzie dojrzali życiowo, po co im ten cały cyrk? Nie pochwalili się więc ani rodzinie, ani przyjaciołom. Dla wszystkich to szok - powiedział "Super Expressowi" przyjaciel pary.

Ceremonia odbyła się 22 marca 2014 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego na warszawskiej Pradze i miała kameralny charakter. Młynarska w szóstą rocznicę ślubu pochwaliła się, że jej świadkami byli Joanna Kurowska oraz Henryka Krzywonos z mężem. Napisała wówczas na Instagramie:

Kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością... od pierwszego spojrzenia wiedzieliśmy, że to jest TO, że nareszcie się odnaleźliśmy. Trochę to trwało.

Lara Gessler i Piotr Szeląg

Piotr Szeląg, Lara Gessler Instagram/lara_gessler

Lara Gessler i Piotr Szeląg pobrali się w październiku 2020 roku. Córka restauratorki po ceremonii opublikowała intrygujący kadr, z którego nie wynikało jednoznacznie, czy faktycznie powiedziała sakramentalne tak. Warto przypomnieć, że 9 grudnia 2021 roku w Zakopanem para po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. Ślubu udzielił im przyjaciel, model Piotr Czaykowski. Ta uroczystość także nie miała charakteru medialnego.

Lara Gessler, Piotr Szeląg Fot. Instagram @lara_gessler

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka Instagram.com/ pkrupinska

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka wzięli ślub w lipcu 2018 roku. Choć na przyjęciu pojawiło się wiele osób znanych z show-biznesu, nikt nie poinformował mediów, że młodzi planują powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Modelka dopiero po ceremonii pochwaliła się fotografią, na której ona i muzyk eksponują obrączki ślubne.

Joanna Krupa i Douglas Nunes

Joanna Krupa Instagram/nunes451

Joanna Krupa i Douglas Nunes wzięli ślub cywilny w lipcu 2018 roku. Uroczystość odbyła się w USA i nie wiedział o niej nikt, nawet rodzina i przyjaciele zakochanych.

Zrobili to w amerykańskim urzędzie stanu cywilnego. Poza nimi nie było tam nikogo więcej - zdradziła "Fleszowi" znajoma modelki.

Oboje z Douglasem chcieli mieć tę chwilę tylko dla siebie - twierdziła informatorka.

W sierpniu tego samego roku prasa rozpisywała się, że małżonkowie pobrali się ponownie. Tym razem przysięgali sobie miłość w jednym z kościołów w Krakowie. Wśród gości byli Dawid Woliński, Joanna Jabłczyńska, a także siostra Krupy, Marta.

