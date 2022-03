Więcej na temat polskich seriali przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Polskie telenowele nie cieszą się zbyt przychylną opinią krytyków, pomimo to nadal mogą pochwalić się imponującą oglądalnością. Widzowie uwielbiają rodowite tasiemce, jak "Klan" czy "M jak miłość", co nie znaczy, że do fabuły podchodzą ze śmiertelną powagą. Zwłaszcza gdy niektóre sceny wręcz kłują w oczy nienaturalnością. Sztywne dialogi, drewniane aktorstwo, absurdalna fabuła? Proszę bardzo. Tylko obejrzyjcie poniższe fragmenty.

Zobacz wideo Długoletnie rekordy w telewizji polskiej. "Telewizja miała twarz Ireny Dziedzic"

"Klan". Zemsta Bożenki

Zdecydowanie, najwięcej tego typu scen wyprodukowali twórcy "Klanu". Polska telenowela emitowana od 1997 roku obfituje w żenujące fragmenty, jak ten poniżej. Ofiarą sławetnej "zemsty Bożeny" padła Marta, kochanka Miłosza. Bohaterka grana przez Agnieszkę Kaczorowską sprawiedliwość postanowiła wymierzyć na... lodowisku. W takt dramatycznej muzyki podpełzła do Edyty Herbuś i popchnęła ją na taflę.

"Zostaw nas w spokoju, odwal się w końcu od naszego życia" zdążyła na odchodne rzucić zszokowanej Marcie.

"Klan". Monika okłada chuliganów gałęzią

Do serialowej klasyki przejdzie również scena starcia Moniki Ross ze zgrają podlotków z parku. Mężczyźni przeszkodzili bohaterce i jej znajomym w joggingu. Doszło do wyzwisk.

Tempo, tempo, więcej gazu, pudernice.

Takich obelg nie wytrzymał towarzysz kobiet. Jak rycerz stanął w obronie Moniki i Laury. Doszło do komicznej sceny przepychanek pomiędzy mężczyznami, a w momencie kulminacyjnym do akcji wkroczyła Izabela Trojanowska z... gałęzią.

"Plebania". Kasia czuje ciążę

Ikonicznych bohaterów powołali do życia również twórcy "Plebanii". Moglibyśmy się tutaj rozwodzić na temat postaci Janusza Tracza, ale zapewne zabrakłoby czasu. W zamian proponujemy obejrzeć fragment rozmowy Kasi, córki Krystyny, ze swoim chłopakiem. Dziewczyna podejrzewa, że jest w ciąży. Skąd te domniemania? To zapewne braki edukacji seksualnej.

"M jak miłość". Marek Mostowiak zaprasza na jointa

Zanim Marek Mostowiak został głową rodziny i kochającym mężem Hanki, lubił poimprezować. "W serce czesany" bohater rozsmakował się w nielegalnych używkach. Do wspólnej zabawy zaprosił nawet swojego siostrzeńca. Tak wygląda w Grabinie życie na krawędzi.

"M jak miłość". Śmierć w kartonach

Gdyby Małgorzata Kożuchowska wiedziała, jaką serialową śmierć przygotuje dla niej Ilona Łepkowska, zapewne jeszcze raz porządnie przemyślałaby decyzję o odejściu z "M jak miłość". Tę scenę widział już na pewno każdy użytkownik internetu, ale nie mogło jej tutaj zabraknąć.

"Pierwsza miłość". Piosenka disco-polo i niepokojąca sceneria

Warto wspomnieć jeszcze o polsatowskim tasiemcu, którego producenci często pozwalają sobie na szelmowskie puszczenie oka w stronę widzów. Taki zapewne był zamysł wprowadzenia do fabuły wątku Festiwalu Piosenki Religijnej. Bohaterowie serialu startowali w konkursie z autorską piosenką z gatunku sacro-polo. Scena wygląda jak dzieło współpracy Ilony Łepkowskiej z Davidem Lynchem. Sami zobaczcie.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.