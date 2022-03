Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Doda

Dodę poznaliśmy jako przebojową wokalistkę zespołu Virgin, która zawsze stawiała na odważne stylizacje. Przed laty uwielbiała intensywną opaleniznę i mocny makijaż oraz małe luksusowe torebki, które wbrew pozorom bywały bardzo pojemne. Dziś Dorota Rabczewska na co dzień pokazuje się w klasycznych zestawieniach, natomiast na scenie wciąż stawia na kontrowersję w nieco świeższym wydaniu.

Doda KAPiF

Zobacz wideo Iza Mączka jest aktywna na Instagramie. Przeszła też metamorfozę!

Czarowała, ale chciała bardziej. Stała się ofiarą. Tak zmieniała się twarz Donatelli

Małgorzata Kożuchowska

Aktorka zasłynęła dzięki roli dziennikarki Ewy Szańskiej w "Kilerze", ale to jako Hanka Mostowiak z "M jak Miłość", która zginęła w bardzo niecodzienny sposób, zapisała się w pamięci Polaków. Małgorzata Kożuchowska praktycznie się nie zmieniła. Dziś wciąż jest tą samą uśmiechniętą blondynką, od której bije pozytywna energia.

Małgorzata Kożuchowska KAPiF, ons.pl

Krzysztof Ibisz

Prezenter telewizyjny niedawno skończył 57 lat, ale śmiało można powiedzieć, że Krzysztof Ibisz się nie starzeje. Przez lata robił również karierę jako aktor, polityk, a także popisał się umiejętnościami wokalnymi w "Show!Time". Od 2000 roku jest związany ze stacją Polsat, a fani są zaskoczeni kondycją celebryty.

Krzysztof Ibisz KAPiF

Małgorzata Rozenek

14 lat temu nieśmiało pozowała na ściankach u boku Jacka Rozenka. Wtedy nikt nie spodziewał się, że za kilka lat będzie brylować jako jedna z największych gwiazd show-biznesu. Małgorzata Rozenek przeszła niesamowitą metamorfozę. Zmieniła styl, makijaż, a także kolor włosów.

Małgorzata Rozenek KAPiF, akpa

Robert Makłowicz

Znany i kochany przez całą Polskę krytyk kulinarny od lat łączy pokolenia. Większość pamięta go z telewizyjnych show kulinarnych z cyklu "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". W 2016 roku znawca kuchni rozstał się z TVP, co skłoniło go do stania się niezależnym twórcą. Dziś jego poczynania kuchenne na YouTubie ogląda tysiące internautów. Jedno jest pewne. Makłowicz od lat pozostaje niezwykle charyzmatyczną osobą.

Robert Makłowicz Agencja Gazeta, KAPiF

Te gwiazdy zaczęły karierę, gdy miały kilka lat. Poznajecie tego młokosa?

Andrzej Grabowski

Aktor zapisał się w polskiej kinematografii między innymi dzięki roli w "Ogniem i mieczem". Później mieliśmy okazję poznać go w roli Ferdynanda Kiepskiego ze "Świata według Kiepskich", gdzie wspólnie z obsadą rozbawiał widzów do łez. Andrzej Grabowski postanowił zapuścić brodę, ale zmian było więcej. W 2019 roku w rozmowie z "VIVĄ!" wyznał, że poddał się operacji zmniejszenia żołądka, co poprawiło jego samopoczucie i stan zdrowia.

Andrzej Grabowski KAPiF

Radosław Majdan

Ogromną metamorfozę przeszedł też Radosław Majdan. Małżeństwo z Małgorzatą Rozenek wyraźnie mu służy.

Radosław Majdan KAPiF

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska

Lata mijają o oni ciągle zakochani.

Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor KAPiF

Kinga Rusin

Dla dziennikarki czas się zatrzymał.

Kinga Rusin KAPiF













Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy