Więcej o związkach gwiazd przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Stara miłość nie rdzewieje, jak mówi polskie porzekadło. Te pary są doskonałym przykładem na to, że w słowach tych jest bardzo dużo prawdy. Chociaż związki gwiazdorskich par nie zawsze wyglądały idealnie, to najwyraźniej nie widzą siebie w relacji z inną osobą.

Zobacz wideo Koleżanka Jennifer Lopez i Bena Afflecka pokazała ich pierwsze wspólne zdjęcie w sieci

Jennifer Lopez i Ben Affleck

Na początku lat dwutysięcznych ta para była prawdziwą sensacją. Ulubieńcy Ameryki, czyli Bennifer, rozstali się na krótko przed planowanym ślubem. Zarówno Jennifer, jak i Ben przez 17 lat zdążyli założyć rodziny i przeżyć kilka bolesnych rozstań, by zrozumieć, że powinni zacząć spotykać się ze sobą po raz kolejny. W lipcu 2021 roku para potwierdziła plotki o związku.

Fot. Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP

Księżna Kate i Książę William

Para była ze sobą od 2001 roku, jednak nie wszyscy pamiętają, że po pięciu latach związku zrobili sobie przerwę. Księżna Kate i książę William szybko zrozumieli, że nie mogą bez siebie żyć. W 2011 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Wspólnie wychowują troje dzieci.

Książę William i księżna Kate Fot. Scott Garfitt / AP Photo/Agencja Gazeta

Joanna Opozda i Antoni Królikowski

Antoni Królikowski rozstał się z Joanną Opozdą na początku roku 2021. Ich rozłąka jednak nie trwała długo. W końcu w sieci pojawiły się plotki o zaręczynach pary, a w lipcu media obiegły zdjęcia z ich ceremonii ślubnej. Obecnie młode małżeństwo czeka na narodziny pierwszego dziecka.

Joanna Opozda i Antek Królikowski Kapif.pl

Marcela Leszczak i Misiek Koterski

Związek tej pary to prawdziwy rollercoaster. Rozstawali się ze sobą już co najmniej kilka razy, a Koterski klękał przed Marcelą z pierścionkiem dwukrotnie. Największy kryzys miał miejsce w ubiegłym roku, kiedy to aktor zaczął pojawiać się na salonach u boku nowej kobiety. W końcu wrócił do matki Fryderyka. Na jak długo? Czas pokaże.

Misiek Koterski, Marcela Leszczak Kapif.pl

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor

Koroniewska rozstała się z Dowborem w 2012 roku, kiedy to w mediach zaczęły pojawiać się plotki o romansie prezentera z Kasią Kępką. Dali sobie jeszcze jedną szansę, a ich związek rozkwita z roku na rok.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor www.instagram.com/joannakoroniewska/

Jessica Biel i Justina Timberlake

Jessica Biel spotykała się z Justinem od 2007 roku. Para rozstała się na krótko po czterech latach związku, by rok później stanąć na ślubnym kobiercu. Niedawno w mediach zaczęły pojawiać się informacje o kolejnym kryzysie w ich relacji. Miejmy nadzieję, że to jedynie plotki, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Jessica Biel i Justin Timberlake Instagram/jessicabiel