Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to dla wielu osób szczególny czas, w którym mogą przyczynić się do wsparcia szlachetnej inicjatywy. Rodzime gwiazdy chętnie wystawiają na aukcje wyjątkowe dla nich rzeczy bądź usługi, które mogą zostać wylicytowane przez "zwykłych śmiertelników". W tym roku Anna Dereszowska oferuje spędzenie czasu we własnym towarzystwie. Posiadłość, do której zaprasza licytujących na kilka dni aktorka, położona jest na malowniczych Mazurach, a dwa domy urządzone są w niezwykle wyszukanym stylu.

Anna Dereszowska uciekła ze stolicy na Mazury

Aktorka wraz z narzeczonym do współpracy przy wykończeniu domów zaprosiła projektantkę wnętrz, Annę Kuk-Dutkę. Budynki zostały urządzone w stylu dość minimalistycznym, ale niezwykle przytulnym. Kolory dominujące to beże i szarości, na ścianach i podłogach pojawiły się również elementy geometryczne.

Łazienka Anny Dereszowskiej

Łazienka z designerską wanną, pomimo surowych kolorów, wygląda na przytulną. Wszystko dzięki ciepłemu światłu lampy, roślinom i otulającej okno firance.

Strefa wypoczynkowa w posiadłości Anny Dereszowskiej

Salon w mazurskim domu Dereszowskiej robi ogromne wrażenie. Wysokie ściany wykończone są materiałem imitującym białe cegły. Do pomieszczenia wpada ogromna ilość światła z racji dużych okien. Przed telewizorem można się zaś relaksować na sofie i fotelu, których stelaż przypomina konstrukcje ławki.

Jadalnia z ogromnym stołem

Jadalnia to dla wielu rodzin miejsce codziennych spotkań, nic więc dziwnego, że w domu zajmuje ona szczególne miejsce. To pomieszczenie w posiadłości Dereszowskiej ujmuje rustykalnym sznytem. Najważniejsze miejsce zajmuje ogromny stół, którego blat jest zbudowany z pnia drzewa.

Surowa kuchnia z masywnymi blatami

Kuchnia jest zdecydowanie najbardziej minimalistyczna. Nie znaczy to jednak, że przestrzeń ta stanowi najnudniejszy punkt domu. Uwagę zwracają materiały, z których wykonane są kuchenne blaty oraz ściany. Projektantka aktorki postawiła na naturalne i bardzo trwałe surowce.

Sypialnie z ogromnymi łóżkami

Na gości, którzy odwiedzą Dereszowską na Mazurach, czekają przestrzenne sypialnie z ogromnymi łóżkami. Mamy wrażenie, że komfort spania na takich posłaniach wart jest każdej złotówki!

