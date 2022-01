Więcej o polskich sportowcach przeczytasz na Gazeta.pl

Określenie WAGs, czyli "wifes and girlfriends" ("żony i dziewczyny"), w pierwotnym znaczeniu odnosiło się do partnerek piłkarzy. W Polsce skoki narciarskie są jednak równie ważnym, o ile nie ważniejszym narodowym sportem, a ukochane polskich narciarzy stają się coraz bardziej rozpoznawalne. Zwłaszcza że nie poprzestają wcale na życiu w cieniu znanych mężów.

Marcelina Hula

Żona Stefana Huli ukończyła włókniarstwo na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wykształcenie w połączeniu z doświadczeniem męża przekuła w świetnie prosperujący biznes. Marcelina i Stefan Hulowie są założycielami marki Huligans, która produkuje kombinezony dla skoczków narciarskich.

Marcelina Hula z rodziną instagram.com/@cysia.hula

Agnieszka Kot

Żona Macieja Kota dzieli z mężem pasję do sportu. Agnieszka Kot jest nie tylko trenerką personalną prowadzącą zajęcia indywidualne i grupowe, ale także właścicielką studia treningu personalnego Gym Concept mieszącego się w Nowym Targu.

Agnieszka Kot instagram.com/@bodybyaga

Marta Kubacka

Żona Dawida Kubackiego również przez wiele lat zajmowała się sportem. Przez 16 lat trenowała szermierkę, jednak dalszą karierę przerwała niespodziewana kontuzja. Marta Kubacka ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i tam też poznała męża. Obecnie pracuje jako przedstawicielka firmy Vorwerk.

Marta Kubacka z mężem instagram.com/@_marta_ku_

Marcelina Ziętek

Partnerka Piotra Żyły jest modelką i aktorką, której największą rozpoznawalność przyniosła rola Kai Jarosik w serialach "Szkoła" i "19+". Oprócz tego może pochwalić się tytułami Miss Południa Nastolatek oraz Miss Foto Południa Nastolatek. Jak wynika z Instagrama Marceliny Ziętek, obecnie studiuje na Uniwersytecie Śląskim.

Marcelina Ziętek instagram.com/@marceepan

Ewa Bilan-Stoch

Żona Kamila Stocha jest fotografką, a efekty jej pracy można podziwiać nie tylko na Instagramie - Ewa Bilan-Stoch regularnie organizuje wernisaże zdjęć. Oprócz tego jest założycielką agencji marketingu sportowego, a wraz z mężem prowadzi firmę Kamiland.pl produkującą czapki. Obok Marceliny Ziętek jest jedną z najbardziej znanych partnerek polskich skoczków - na Instagramie obserwuje ją niemal 90 tys. osób.

Ewa Bilan-Stoch instagram.com/@ewabilanstoch

Magdalena Zniszczoł

Magdalena i Aleksander Zniszczołowie wzięli ślub w 2017 roku. Obecnie żona skoczka zajmuje się wychowaniem córki pary. Magdalena Zniszczoł jest także siostrą Justyny Żyły, byłej żony Piotra.

Magdalena Zniszczoł instagram.com/@majkaal

Julia Murańska

Partnerka Tomasza Pilcha jest modelką, mającą na koncie udziały w pokazach topowych polskich projektantów. W 2021 roku wygrała prestiżowy konkurs modelingowy "The Look of The Year". Oprócz tego Julia Murańska studiuje stomatologię na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Julia Murańska instagram.com/@jmuranska