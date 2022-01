Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Joanna Opozda w niedawno opublikowanym poście zdradziła, jakie imię będzie nosił jej syn. Aktorka wraz z mężem postawili na nietypowy wybór, chociaż trzeba przyznać, że Vincent Królikowski i tak prezentuje się nadzwyczaj skromnie, jak na standardy polskiego show biznesu. Poniżej znajdziecie subiektywne zestawienie najoryginalniejszych imion, którymi obdarowali swoje dzieci znani rodzice.

Milan Karaś

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś postawili na imię nasuwające skojarzenia z popularnym klubem piłkarskim. Aktorka wprost przyznała, że od początku chciała, by jej syn nazywał się oryginalnie. Co ciekawe, tak samo swoją pociechę nazwali inne gwiazdy - Shakira i Gerard Pique. Czyżby rodzice Milana Karasia liczyli na to, że chłopiec w przyszłości będzie wybitnym piłkarzem?

Bastian Fabijański

Wybór Maffashion i Fabijańskiego swego czas wzbudził spore kontrowersje w polskim show biznesie. Internauci złośliwie żartowali z podobieństwa "Bastiana" do "Sebastiana", sugerując przy tym, że o takie imię dla syna zabiegał dotknięty megalomanią ojciec. Jak było naprawdę, nie wiemy.

Mia Raduszewska

Ponoć Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski długo szukali odpowiednio pięknego imienia dla córeczki. Tuż przed rozwiązaniem "Fakt" donosił, że Miss Euro 2012 niebawem urodzi Helenkę, jednak rodzice zdecydowali się na krótsze i bardziej nietypowe imię. Mia Raduszewska ma już pięć lat i chętnie pozuje do zdjęć u boku mamy.

Noah Boruc

Sara i Artur Borucowie również postanowili nie nadawać dziecku popularnego w Polsce imienia. Rodzice dwa lata temu powitali na świecie Noah Boruca. Starsze siostry chłopczyka mogą pochwalić się za to pięknym, acz dosyć powszechnymi imionami: Amelia i Oliwia.

Alikia Ila Łopucka

Tymi niezwykłymi imionami została obdarowana przez rodziców córka Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego. Po latach aktorka zdradziła, co oznacza imię, które nosi jej dziesięcioletnie już dziecko.

Imię Alikia (Aliki z greckiego) oznacza krystaliczna, szczera, szlachetna - przyznała Skrzynecka na Instagramie.

