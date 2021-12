Więcej tekstów na temat programów rozrywkowych przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Już 14 grudnia na antenie stacji TVN zostanie wyemitowany finałowy odcinek szóstego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Emocje sięgają zenitu, a my w tym czasie sprawdzamy, co słychać u uczestników z poprzednich edycji show, którzy nie zdołali zaleźć drugiej połówki w programie.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia" - Które pary zdecydowały się na rozstanie?

Kaczyńska 10 lat temu wygrała "Top Model". Co słychać u innych uczestniczek?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka

Agnieszka wzięła udział w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dała się poznać jako niezwykle skrupulatna i dobrze zorganizowana bizneswoman. Choć jej małżeństwo z Marcinem nie przetrwało, dziś jest w szczęśliwym związku z mężczyzną poznanym poza ramami show. Zmieniła także swój wizerunek - ma długie włosy, które sięgają jej sporo poza ramiona.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ewa

Ewa wzięła udział w pierwszej edycji "Ślubu". Eksperci dobrali do niej Dariusza, z którym długo nie mogła dojść do porozumienia, aż w końcu zdecydowali się wziąć rozwód. Uczestniczka show zajmuje się dziś doradztwem w zakresie ubezpieczeń dla dzieci i dorosłych, a także... prowadzi kanał na YouTube. W swoich mediach społecznościowych ogranicza się głównie do pracy, dlatego nie wiemy zbyt wiele na temat jej życia prywatnego. Wiadome jednak, że jest mamą dziewczynki.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Natalia

Natalia wzięła udział w pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci dobrali ją w parze z Jackiem. Uczestniczka nie była zachwycona tym wyborem - nie podobało jej się, że mężczyzna mimo przekroczenia 30. roku życia nie ma własnego mieszkania. Z Instagrama kobiety dowiadujemy się, że jest miłośniczką jedzenia i podróży. Niewiele jednak pokazuje z życia prywatnego, jednak prawdopodobnie jakiś czas temu została mamą.

"ŚOPW". Julia pije alkohol z przyjaciółmi. W sieci zawrzało. "Ale to słabe"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna

Martyna wzięła ślub z Przemkiem. Mężczyzna ewidentnie nie przypadł jej do gustu i choć na poziomie koleżeńskim zdołali się jakoś porozumieć, nigdy między nimi nie zaiskrzyło. Instagram kobiety przepełniony jest zdjęciami z podróży po Polsce i Europie, a my możemy zaobserwować, że zdecydowała się zapuścić włosy. Niewiele brakuje, aby sięgały jej do pasa.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ania

Ania z drugiej edycji "Ślubu" wzbudziła ogromną sympatię widzów autentycznością i poczuciem humoru. Kobieta zajmuje się dekorowaniem tortów, a prywatnie już od ponad trzech lat jest w szczęśliwym związku ze swoim partnerem, Piotrem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marcin

Marcin wziął udział w drugiej edycji "Ślubu". Choć wydawało się, że razem z Agnieszką tworzą niezwykle zgraną parę, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Choć o jego życiu prywatnym nie wiemy zbyt dziś wiele, to z jego Instagrama wynika, że nie żałuje wzięcia udziału w produkcji. Ochoczo spotyka się z resztą uczestników show wszystkich edycji, a profesjonalnie zajmuje się... planowaniem ślubów. Został też ojcem chrzestnym córki Anity i Adriana, którzy poznali się na planie trzeciej edycji show.

"ŚOPW". Julia pokazała się bez makijażu, fani zachwyceni

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata

Pamiętacie Agatę z trzeciej edycji programu? Jej małżeństwo z Maciejem nie wypaliło, jednakże udało je się znaleźć drugą połówkę poza show. Dziś mieszka w Krakowie i jest w szczęśliwym związku ze swoim partnerem. Zaręczyła się i planuje kolejny ślub.