Więcej o programie "Rolnik szuka żony" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Chociaż finał ósmej edycji "Rolnik szuka żony" jeszcze przed nami, to już wiemy, że romantycznie zakończyła się historia Bogusi i Krzysztofa. To nie jedyna para, która znalazła szczęście w programie. Poniżej prezentujemy galerię uczestników, którzy tuż po zakończeniu zdjęć do randkowego show postanowili rozwijać znajomości zawarte na planie.

'Rolnik szuka żony' - Bogusia i Krzysztof Facebook/rolnikszukazony

Zobacz wideo Marta Paszkin pakuje się do przeprowadzki. "Jestem trochę umęczona"

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony 7"

Marta walczyła o względy Pawła w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Ich relacja w pewnym momencie zawisła na włosku, wszystko przez to, że gospodarz nie dawał blondynce wyraźnych sygnałów. Wszystko jednak zakończyło się dobrze, a w bieżącym roku Paweł, Marta oraz jej córka zamieszkali razem.

Paweł Bodzianny, Marta Paszkin z córką Instagram, @marta_paszkin

Małgorzata i Paweł z "Rolnik szuka żony 4"

O rolniczkę Paweł rywalizował niezłomnie, chociaż ta na początku sceptycznie podchodziła do ich związku, ze względu na wiek kandydata. W 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu, obecnie wychowują dwoje dzieci, Rysia i Blankę.

Małgorzata i Paweł Borysewicz 'Rolnik szuka żony' Instagram/rolnikwszpilkach

Anna i Grzegorz z "Rolnik szuka żony 2"

Anna od początku wpadła w oko Grzegorzowi, ten postanowił nie tracić czasu i odesłał do domu pozostałe kandydatki, by jak najwięcej chwil spędzić z uroczą brunetką. W 2016 roku wzięli ślub, niedługo zaś wprowadzą się do nowego domu, w którym zamieszkają z dziećmi.

Ania Bardowska z rodziną instagram.com@ania.bardowska

Agnieszka i Robert z "Rolnik szuka żony 2"

Agnieszka i Robert byli pierwszą parą z "Rolnik szuka żony", która stanęła na ślubnym kobiercu. Sympatyczne małżeństwo do tej pory jest jedną z ulubionych par widzów programu. Wspólnie wychowują czteroletniego Tomasza i niespełna półrocznego Adama.

Agnieszka Filochowska i Robert Filochowski Akpa

Magdalena i Jakub z "Rolnik szuka żony 7"

Magdalena była zawiedziona kandydatami, którzy przyjechali na jej gospodarstwo, więc po krótkim czasie pożegnał się z całą trójką. Wtedy też postanowiła nawiązać kontakt z Jakubem, który nie mógł pojawić się na nagraniach do programu. Od razu zaiskrzyło - para po kilku miesiącach zaręczyła się, a w maju 2021 roku powitała na świecie małego Marcela.

'Rolnik szuka żony'. Magda planuje ślub Screen Instagram: @magdalena_bator

Kasia i Piotr z "Rolnik szuka żony 4"

Historia Kasi i Piotra bardzo przypomina początki związku Magdaleny i Jakuba z siódmej edycji show. Piękna brunetka nie mogła pojawić się na gospodarstwie rolnika, ze względu na zawodowe obowiązki. Po odesłaniu do domu wszystkich kandydatek, Piotr postanowił po raz kolejny spotkać się z Kasią. Niedługo po emisji programu na świecie pojawił się ich syn, Aleks. Dwa lata temu natomiast para postanowiła zalegalizować związek.

Kasia i Piotr - 'Rolnik szuka żony 4' fot. instagram.com