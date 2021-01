Dzisiejszym tematem numer jeden w mediach jest niewątpliwie zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na uroczystej inauguracji pojawili się między innymi Barack Obama i Michelle Obama, a Lady Gaga zaśpiewała hymn USA. Szyku swoją białą stylizacją zadała także Jennifer Lopez, która wykonała podczas imprezy folkową piosenkę "This Land is Your Land".

Świętowaniu z pewnością nie sprzyja niska temperatura i silne wiatry, które nawiedziły stolicę Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu musieli założyć wiele warstw ubrań, by ochronić się przed zimnem. Okazuje się, że całe show skradł nie ciepły płaszcz Michelle Obamy, a zimowa kurtka i rękawiczki Bernie Sandersa, senatora Vermont.

Bernie Sanders East News

Mężczyzna został sfotografowany podczas gdy czekał na rozpoczęcie oficjalnych uroczystości. Gruba szara kurtka i wełniane rękawiczki w geometryczne wzory sprawiły, że fotografie Sandersa stały się hitem w mediach społecznościowych. Zdjęcia, na których senator siedzi skulony na krześle stały się viralem na Twitterze:

Bernie ubrał się tak, jakby inauguracja była na jego liście rzeczy do zrobienia, ale nie zajmie mu całego dnia – czytamy w jednym z tweetów.

Kim jest Bernie Sanders?

Bernie Sanders to amerykański polityk i senator ze stanu Vermont. W latach 1991-2007 był członkiem Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Kandydował w prawyborach prezydenckich w 2016 i 2020 roku, jednak w kwietniu 2020 roku wycofał się z kampanii.

Senator ma polskie pochodzenie. Jego ojciec Elis Sanders był synem Żydów i urodził się w polskiej wsi Słopnice. Matka, Dorothy Glassberg, była córką imigrantów z Polski i Rosji. Bernie Sanders w 2013 odwiedził Słopnice, a w trakcie wizyty otrzymał od władz gminy pamiątki po rodzinie.

Zobaczcie zdjęcie z inauguracji Bidena, które podbija internet.