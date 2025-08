Katarzyna Dąbrowska podbiła serca polskich telewidzów za sprawą roli Wiktorii w "Na dobre i na złe". Choć aktorka nie występuje już w serialu, fani mogą oglądać ją m.in. na deskach teatrów. Dąbrowska współpracuje zarówno z Teatrem Współczesnym oraz Teatrem 6.piętro. W najnowszym wpisie na Instagramie, zapytana o pracę teatralną, wyjawiła, jak w praktyce ona wygląda.

REKLAMA

Zobacz wideo Danuta Stenka wspomina stare czasy. "Dziewczyny w teatrze przynosiły ciuchy"

Katarzyna Dąbrowska ujawnia prawdę o etacie w teatrze. "Wielu z nas pracuje nawet dłużej"

4 sierpnia Dąbrowska przeprowadziła na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Wtedy też jeden z fanów postanowił skorzystać z okazji i podpytał aktorkę, "jak wygląda etat w teatrze". Gwiazda zdecydowała szczegółowo to opisać. "Etat w teatrze to jak wszędzie osiem godzin pracy dziennie, pięć dni w tygodniu, podzielone na dwa bloki - od 10:00 do 14:00 próba i od 18:00 do 22:00 spektakl lub kolejna próba. Spektakle gramy także w niedziele i święta, dlatego dniem wolnym od pracy jest poniedziałek" - wyjaśniła na starcie Dąbrowska. Dalej ujawnił więcej detali.

Jeśli aktor nie jest w próbach do nowego projektu i nie gra danego dnia spektaklu, nadal obowiązuje go tak zwana 'gotowość' - musi być w mieście na wypadek zastępstwa lub nagłej zmiany repertuaru. Poza tym dochodzi do tego praca własna w domu

- opisała aktorka, ujawniając też, co dokładnie robią aktorzy, pracując poza teatrem. "Nauka tekstu, przygotowanie do roli, nauka konkretnych umiejętności (na przykład gra na instrumencie, jeśli wymaga tego rola), powtórzenie materiału przed wznowieniami tytułów, dokształcanie się, dbanie o swoją kondycję itd... To wszystko wlicza się te 8 godzin pracy, więc wielu z nas pracuje nawet dłużej" - dopisała Katarzyna Dąbrowska.

Katarzyna Dąbrowska dba o swoją prywatność. Mało kto wie, czym zajmuje się jej mąż

Choć Dąbrowska jest dość aktywna w mediach społecznościowych, w dużej mierze udostępnia w nich tylko swoje zdjęcia i informacje dotyczące jej pracy w zawodzie. Z tego powodu mało kto wie, że aktorka jest mężatką. Jej wybrankiem okazał się Jarosław Tumidajski, który spełnia się w roli reżysera. Para stanęła na ślubnym kobiercu w czerwcu 2020 roku. Więcej na temat ich relacji znajdziecie w artykule: "Gwiazda 'Na dobre i na złe' obchodzi rocznicę ślubu. Kto jest mężem Katarzyny Dąbrowskiej?".