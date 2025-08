Już niedługo Agata i Andrzej Dudowie opuszczą Pałac Prezydencki. Wiele osób zastanawia się, co z przyszłością pary prezydenckiej. W mediach często pojawia się także temat ich emerytur. Wiadomo, że Andrzej Duda ma otrzymywać ok. 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, co daje nieco ponad 13,5 tys. zł miesięcznie brutto, czyli prawie 11 tys. zł netto. A na jakie pieniądze może liczyć Agata Duda?

Agata Duda nie ma powodów do narzekań. Nowe przepisy działają na jej korzyść

Jak wiadomo, od 2021 roku Agacie Dudzie przyznawana jest rekompensata za okres prezydentury męża. Żona prezydenta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. "Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe Małżonki Prezydenta RP stanowi kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłaszana w Monitorze Polskim na dany rok" - przekazali prezydenccy urzędnicy w rozmowie z "Faktem".

W 2025 roku średnia płaca się zwiększyła i wynosi 8673 zł. Dzięki dodatkowym składkom, do końca prezydentury Andrzeja Dudy na koncie jego małżonki w ZUS-ie, powinna pojawić się kwota 130 tys. zł. To sprawi, że przechodząc na emeryturę po osiągnięciu 60. roku życia, Agata Duda będzie mogła dzięki tym składkom podnieść świadczenie o ok. 490 zł brutto miesięcznie.

Andrzej Duda staje w obronie małżonki. Tak odpowiedział hejterom

Przez lata wiele osób nazywało Agatę Dudę "milczącą pierwszą damą". W niedawnym wywiadzie ze stacją wPolsce24 prezydent postanowił odnieść się do tego określenia. - Wielu mądrych ludzi sformułowało wiele różnych aforyzmów i symbolicznych zdań na temat mówienia i milczenia. Jedno z nich brzmi, że "mowa jest srebrem, a milczenie złotem" - powiedział podczas rozmowy. Andrzej Duda wspomniał także dyskusje, jakie odbył z żoną w przeszłości. - Żona do mnie zawsze mówiła: Andrzej, to ty zostałeś wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To ty zajmowałeś się polityką, ja nie chcę się wypowiadać na tematy polityczne, a próbują mnie do tego zmuszać. Jeśli zacznę się wypowiadać, będą zmuszali mnie, żebym wypowiadała się na tematy polityczne, tak jak zastawiano różnego rodzaju pułapki na panią prezydentową Marię Kaczyńską - mówił prezydent.