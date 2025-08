Marta Nawrocka już 6 sierpnia weźmie udział w zaprzysiężeniu swojego męża, Karola Nawrockiego, na prezydenta RP. Tym samym zacznie oficjalnie pełnić rolę pierwszej damy. W swoim pierwszym wywiadzie Nawrocka nakreśliła wizję tego, czym będzie się zajmować. Wspomniała też o dzieciach.

REKLAMA

Zobacz wideo Najlepsza pierwsza dama? Polki zabrały głos

Marta Nawrocka szykuje się do roli pierwszej damy. Wspomniała o poprzedniczkach

W rozmowie z portalem kobieta.rp.pl Marta Nawrocka zaznaczyła, że jako pierwsza dama chce być obecna, autentyczna i zaangażowana. Podkreśliła, że nie chce kopiować działań swoich poprzedniczek. Nawrockiej zależy na tym, żeby zbudować swój własny wizerunek. "Każda była wyjątkowa. (...). Będę konsekwentnie budowała swój wizerunek" - powiedziała. Żona Karola Nawrockiego zapowiedziała, że chce być blisko ludzkich spraw i problemów. Jednocześnie zapowiedziała walkę z hejtem. "Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji. Szczególny nacisk położę na walkę z hejtem. Nie może być na niego przyzwolenia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyka dzieci" - powiedziała Marta Nawrocka.

Nawrocka z dziećmi zamieszkała w stolicy. "Najważniejsze, by tu stworzyć dzieciom dom"

Marta Nawrocka wyznała też, że czas do momentu zaprzysiężenia stara się poświęcać głównie rodzinie. Wspomniała o córce Kasi. Okazuje się, że Karol Nawrocki nie potrafi gniewać się na córkę, nawet gdy ta coś przeskrobie. Przyszły prezydent ma do niej dużą słabość. "Najważniejsze do uroczystości zaprzysiężenia jest dla mnie to, by tu w Warszawie stworzyć dzieciom dom. Bez wątpienia taką sprawą jest wychowanie naszej najmłodszej córeczki, Kasi. Mąż jest absolutnie bezradny wobec jej uroku, nawet kiedy coś przeskrobie. Wszystko jej wybacza i nie potrafi się na nią gniewać nawet przez chwilę" - wyjawiła Marta Nawrocka. Żona Karola Nawrockiego podkreśliła też, że czuje się bezpiecznie, bo może liczyć na wsparcie męża, który jednocześnie jej nie ogranicza.