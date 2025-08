Maciej Mindak spełniał się jako ekspert od nieruchomości. Widzowie kojarzyli go głównie ze stacją TVN Style. Agent wyjaśniał odbiorcom aspekty ze swojej branży, a ci cenili go za profesjonalne podejście i charyzmę. Śmierć 38-latka wciąż owiana jest tajemnicą, więc wielu zaczęło snuć teorie na ten temat. Co wiemy od prawnika?

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnicza śmierć eks uczestniczki "Top Model"

Maciej Mindak nie żyje. Adwokat apeluje o jedno

Portal o2.pl opublikował oświadczenie dotyczące zmarłego prezentera. "W imieniu rodziny zmarłego Macieja Mindaka informuję, że postępowanie wyjaśniające okoliczności jego śmierci pozostaje w toku. Na obecnym etapie, kierując się dobrem prowadzonego postępowania, a także ochroną prywatności i uczuć bliskich, rodzina nie udziela żadnych komentarzy ani nie będzie odnosić się do pojawiających się w przestrzeni publicznej doniesień i spekulacji" - przekazała adwokatka Olga Ryczkowska-Klatt, która reprezentuje bliskich Mindaka. To nie koniec wieści. "Uprzejmie, lecz stanowczo prosimy wszystkich przedstawicieli mediów o uszanowanie prywatności rodziny oraz jej prawa do przeżywania żałoby w ciszy i skupieniu. Apelujemy o powstrzymanie się od prób kontaktu z członkami rodziny, obecności ekip medialnych w pobliżu miejsca pochówku, a także o nienagrywanie i niefotografowanie przebiegu uroczystości. Dziękujemy za zrozumienie i zachowanie taktu w tym trudnym dla bliskich czasie" - czytamy dalszą część komunikatu.

Maciej Mindak miał wielu przyjaciół w TVN. Tak go pożegnali

Pogrzeb eksperta od nieruchomości zaplanowano na 8 sierpnia o godzinie 14:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym (Antoninów 40, sala ceremonialna). Znani specjaliści od urządzania wnętrz są poruszeni odejściem Macieja Mindaka. Nie zdążyli się z nim pożegnać. Pod postem na Instagramie dotyczącym śmierci prezentera widzimy mnóstwo komentarzy. Autorem jednego z nich jest Krzysztof Miruć. "Brak słów. Gigantyczny smutek. Spoczywaj w spokoju" - skomentował architekt. Dorota Szelągowska również dodała kilka słów od siebie. "Maciuś... Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" - napisała.