Roksana Węgiel zaskoczyła wielu informacją o przeprowadzce do Londynu. Gwiazda z niemałym dorobkiem, sukcesami muzycznymi i mężem Kevinem Mglejem przenosi się za granicę, aby rozwijać karierę i jednocześnie zdobywać wykształcenie na dobrej uczelni. Za naukę będzie musiała dużo zapłacić, o czym zaraz się dowiecie.

Roksana Węgiel tyle zapłaci za czesne na zagranicznej uczelni. Tanio nie jest

"Wczoraj event (...), a już niedługo moja przeprowadzka do Londynu, więcej info soon... (...) Życie na dwa państwa będzie sporym wyzwaniem, ale wydarzy się coś wyjątkowego" - pisała Węgiel na Instagramie pod publikacją z eventu marki kosmetycznej. Informacja o dostaniu się na studia pojawiła się podczas wakacji wokalistki w Rzymie. "Dowiedziałam się, że dostałam się na jeden ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie i przeprowadzam się do Londynu (...)" - informowała fanów na Instagramie. Wokalistka wybrała kierunek Commercial Songwriting & Production, co pewnie nie dziwi jej fanów - w dalszym ciągu będzie rozwijała się muzycznie, ale od jeszcze bardziej profesjonalnej strony. Semestr startuje 15 września. Według informacji dostępnych na stronie, studia na pierwszym roku wynoszą dla obcokrajowców 19 900 funtów, czyli prawie 98 tysięcy złotych. Co sądzicie?

Roksana Węgiel tak mówiła o edukacji w rozmowie z nami

Gwiazda po zdanej maturze nie zwalniała tempa - brała udział w najlepszych polskich festiwalach, wydawała kolejne utwory i podjęła walkę o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". Po programie wzięła bajkowy ślub z Kevinem Mglejem, więc przełomów w jej życiu było bardzo dużo. Na chwilę zrobiła przerwę od nauki, co zresztą było zaplanowane. - Po maturze na pewno zrobię sobie przerwę i nie chcę od razu iść na studia, ale nie mówię, że to się nigdy nie wydarzy. Być może kiedyś znajdę taki kierunek, który będzie mnie naprawdę interesował, bo jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie - mówiła nam. Życzymy powodzenia na studiach!