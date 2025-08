Węgiel żegna się z Polską. Zdecydowała się na wielkie zmiany

Roksana Węgiel poinformowała fanów, że wkrótce wyjeżdża z Polski. Wokalistka, która od lat z powodzeniem realizuje się w muzyce, będąc jedną z najpopularniejszych artystek w kraju, właśnie wyjawiła, że planuje studia za granicą.

Roksana Węgiel rozpoczyna nowy etap życia. Przeprowadza się do Londynu na studia

4 sierpnia Węgiel zaskoczyła swoich fanów. Gwiazda ogłosiła na Instagramie, że przeprowadza się do stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie już wkrótce rozpocznie naukę w jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. " (...) Dowiedziałam się, że dostałam się na jeden ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie i przeprowadzam się do Londynu - wyjawiła artystka. Gwiazda w tym samym wpisie odniosła się również do swojej podróży do Rzymu, gdzie aktualnie przebywa. "Zagrałam na dwóch pięknych koncertach, uczestniczyłam w Jubileuszu Młodych, gdzie spotkałam papieża, zobaczyłam oryginalne rękopisy Mickiewicza i Norwida, jadałam włoskie jedzenie i zwiedzałam cudowne miejsca. Love my life!" - wyznała wyraźnie podekscytowana Roksana. Po ogłoszeniu przez gwiazdę kolejnych sukcesów profil artystki zasypała lawina komentarzy. Najbardziej uwagę zwraca jednak ten od męża wokalistki - Kevina Mgleja. "Gratulacje" - napisał ukochany Roksany, dołączając do swojego wpisu emotikonkę serca.

Roksana Węgiel wyjawiła, jakie aktualnie ma relacje z Edytą Górniak. Czy chciałaby być jurorką?

Podczas niedawnego wywiadu z Jastrząb Post poruszono temat wygranej Węgiel w programie "The Voice Kids", gdzie młoda artystka była pod opieką Edyty Górniak. Przypomnijmy, że gwiazda pełniła wtedy rolę jej mentorki i przy okazji mocno ją wspierała. Węgiel przyznała, że na co dzień nie utrzymuje stałego kontaktu z Górniak, lecz ich drogi czasem się krzyżują podczas różnych wydarzeń i koncertów, gdzie zawsze wymieniają uprzejme powitania, a czasem nawet pełne serdeczności rozmowy. Wokalistka zdradziła również, czy sama siebie widzi kiedyś jako jurorkę w programie telewizyjnym. - Nie miałam takich planów na liście marzeń. To nie jest wykluczone, że kiedyś może będę, ale na razie nie mam takich planów. Bardzo dużo się u mnie dzieje w związku z muzyką. Cały czas pracuję nad nowym materiałem, pracuję nad płytą. Więc uważam, że jeśli będzie taki dobry moment na to, to czemu nie? - powiedziała Węgiel.