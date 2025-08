Piotr Bajor żył w cieniu starszego brata. Teraz karierę robi jego córka

Piotr Bajor zaliczył debiut na ekranie w filmie "Limuzyna Daimler-Benz", gdzie wystąpił u boku brata Michała Bajora. Pierwszy z nich zdobył dobre recenzje i otrzymał Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. Znamy go ponadto z produkcji takich jak "Smoleńsk", "Nie ten człowiek", "Jutro mnie tu nie będzie", "Żeby nie było śladów" oraz "Idziemy do ciebie Polsko". Nie jest tajemnicą, że ma bardziej popularnego brata. Sprawdźcie, co więcej wiadomo o tej rodzinie.

Piotr Bajor i jego aktorska rodzina. Wiele pokoleń z tym samym talentem

Co ciekawe, tata aktora z wykształcenia był aktorem-lalkarzem. To on zaszczepił w braciach pasję do grania. "Moje dzieci - jak ich ojciec - malują, grają i śpiewają. Ja lepię pierogi" - wyznała przed laty Maria Bajor w rozmowie z "Nową Trybuną Opolską". Piotr Bajor po liceum plastycznym wybrał studia aktorskie tak jak jego starszy brat. Mama aktora już wcześniej przewidziała, że wnuczka Bogusia również dołączy do klanu aktorów. Przyszła na świat w 2001 roku i szybko pokochała artystyczny świat. Jest studentką Akademii Teatralnej w Warszawie i widzieliśmy już ją w kilku projektach. Mowa o "Alicji nie będzie", "Kobiecie z...", "Niepewności" i "Zatoce szpiegów". Wujek Bogusi już zdążył się wypowiedzieć o niej dla Onetu. - Jestem z niej bardzo dumny, bo to przecież przedłużenie rodu - przekazał Michał Bajor.

Michał Bajor nie kryje szczerości w mediach. Tak mówił o Swift

Brat Piotra Bajora swego czasu skomentował wydarzenie, w którym wzięła udział Taylor Swift. Chodzi o galę Grammy 2024. Swift odebrała nagrodę od Celine Dion i nawet nie raczyła na nią spojrzeć. "Owszem, publika, na czele ze współczesnymi gwiazdami (i gwiazdkami), zgotowała wszech gwieździe owację na stojąco, ale już Taylor Swift, największa dzisiaj artystka - celebrytka, przyjęła Grammy (co niestety zarejestrowały kamery), z rąk wielkiej artystki, z nonszalancką brawurą i tak na dobre, kompletnie bez szacunku i jakiejkolwiek chwili zauważenia zaszczytu, jaki ją spotyka. Że ta właśnie, wielokrotna zdobywczyni Grammy, wręcza jej to trofeum" - przekazał aktor.