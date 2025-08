Calvin Harris ma napięty grafik w sferze zawodowej - nadal koncertuje w sezonie letnim na Ibizie, gdzie można spotkać go w każdym tygodniu. Dowiadujemy się, że producentowi muzycznego doszły nowe obowiązki - pod koniec lipca został ojcem. Opublikował z tej okazji wzruszający kadr z synem i wspomniał o ukochanej.

Calvin Harris ojcem. Fala gratulacji od fanów

"20 lipca urodził się nasz chłopak. Micah tu jest! Moja żona jest superbohaterką, a ja całkowicie podziwiam jej pierwotną mądrość! Jestem taki wdzięczny. Kochamy cię bardzo Micah" - oznajmił światu jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie. Zapozował z synem, siedząc z nim na kanapie. Widzimy, że cała rodzina przebywa na Ibizie, skąd pochodzi najnowszy post. Mamą dziecka i jednocześnie partnerką Harrisa jest Vick Hope. To prezenterka Radia 1, która przed laty odrzuciła zaloty DJ-a, a obecnie jest jego żoną od 2023 roku. W komentarzach nie brakuje ciepłych słów. "Gratulacje", "To niesamowite", "Tak się cieszę waszym szczęściem" - czytamy pod postem na Instagramie producenta muzycznego.

Calvin Harris zakochał się w prezenterce. Co o niej wiemy?

Hope pracuje jako dziennikarka, autorka i podcasterka. Na co dzień występuje przed kamerą i działa w mediach od lat. Nawet będąc w zaawansowanej ciąży pokazywała się medialnie, uczestnicząc w wydarzeniach muzycznych i nie tylko. Hope znała już Harrisa, kiedy miała 19 lat, ale wtedy nie była nim zainteresowana. Odmówiła randki i przez dłuższy czas nie miała kontaktu z producentem. Nie chciała początkującego DJ-a, ponieważ była skupiona na innych rzeczach. "Śmialiśmy się z tego na naszej pierwszej prawdziwej randce. Nadal się z śmiejemy" - zdradziła Hope "You Magazine". Zakochani początkowo ukrywali związek, ale potem dziennikarka chętnie mówiła o relacji z Harrisem w wywiadach. Przyjęła jego oświadczyny na Ibizie. Zakochani wzięli następnie ślub w Anglii, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło sław z USA. "Ślub Calvina i Vick był dniem, którego żaden z gości nigdy nie zapomni"- donosił informator The Sun.