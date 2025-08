4 sierpnia 2025 roku rodzina Macieja Mindaka opublikowała w mediach społecznościowych przejmujący post. Najbliżsi popularnego eksperta ds. nieruchomości z TVN Style i HGTV przekazali, że pod koniec lipca mężczyzna zmarł. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak - ukochany syn, brat, tata, przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę" - napisano w poście na Instagramie. Mindak miał 38 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca. "Dopóki taty nie zabrał zakład pogrzebowy, cały czas było disco polo"

Maciej Mindak nie żyje. Podano możliwą przyczynę śmierci popularnego eksperta

Jak nieoficjalnie ustaliła redakcja "Faktu", Mindak miał zginąć na skutek odniesionych obrażeń w wypadku motocyklowym. Do tragedii miało dojść w nocy z 22 na 23 lipca 2025 roku na skrzyżowaniu ulic Legionów i Lipińskiej w Wołominie. Policja ustaliła wtedy, że kierujący jednośladem marki Suzuki miał nie ustąpić pierwszeństwa jadącemu prawidłowo samochodowi marki BMW. Kierowca motocykla od razu został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze próbowali go uratować. Niestety zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Rodzina oraz najbliżsi Mindaka nie potwierdzili jednak tych doniesień. Pogrzeb eksperta odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 14.30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Warszawie.

Macieja Mindaka żegnają fani i znajomi z telewizji. Ich słowa łapią za serce

Pod postem z informacją o śmierci Mindaka prędko pojawiły się komentarze z kondolencjami od jego znajomych, jak i obserwatorów. Internauci nie mogą uwierzyć, że mężczyzny nie ma już z nami. "Maciuś… Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" - skomentowała pod wpisem Dorota Szelągowska. "Brak słów. Gigantyczny smutek. Spoczywaj w pokoju..." - dopisał także Krzysztof Miruć. "Maciek! To nie tak miało być" - napisały również Iza Szarmach i Olga Piórkowska. "Straszna wiadomość! Mój ulubiony prowadzący. Kondolencje dla bliskich", "Byłam w twoim programie Maciek... Nie wierzę", "Bardzo smutna wiadomość", "Nie wierzę. Ogromna strata. Współczuję bardzo bliskim" - pisali niżej też zszokowani fani Mindaka.