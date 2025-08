Luiza Rozova, znana także jako Elizaveta Krivonogikh, po raz pierwszy od dłuższego czasu zabrała głos publicznie, krytykując Władimira Putina i oskarżając go o zniszczenie jej życia. Jej emocjonalna wypowiedź pojawiła się na platformie Telegram i została szeroko nagłośniona przez niemiecki dziennik "BILD".

Luiza Rozova przerywa milczenie. Domniemana córka Putina oskarża go o zniszczenie jej życia

Obecnie Luiza Rozova mieszka w Paryżu, gdzie angażuje się w działalność artystyczną, organizując wystawy o tematyce antywojennej. Choć przez lata unikała mediów i rzadko pokazywała swoją twarz, teraz postanowiła to zmienić. "To takie miłe móc znów pokazać swoją twarz światu. To każdego dnia przypomina mi o tym, kim się urodziłam i kto zrujnował moje życie" - napisała Rozova na platformie Telegram, dodając, że człowiek odpowiedzialny za śmierć milionów zniszczył także jej świat.

Od dawna spekuluje się, że Luiza Rozova jest nieślubną córką prezydenta Rosji. Jej matka, Swietłana Krivonogikh, dorobiła się ogromnego majątku w niejasnych okolicznościach - według dziennikarskich śledztw miała otrzymać wsparcie finansowe od samego Putina. Kreml zaprzecza tym doniesieniom, jednak sprawa wciąż budzi kontrowersje. Sama Rozova nie potwierdza wprost pokrewieństwa z rosyjskim przywódcą, ale jej słowa sugerują trudne i napięte relacje rodzinne. Jej publiczne wystąpienie to nie tylko akt odwagi, ale również forma protestu - poprzez sztukę i działalność społeczną wyraża swój sprzeciw wobec wojny i przemocy, które utożsamia z postacią Putina.

