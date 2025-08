Sylwia Grzeszczak jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, której utwory przez lata podbijały listy przebojów. Wokalistka nieustannie koncertuje oraz tworzy nową muzykę, ku ucieszy swoich fanów. Jak każdy, Grzeszczak korzysta jednak także z chwil wolnych od pracy - na początku sierpnia postanowiła wybrać się do Włoch na urlop. Jak się okazało, również tam przyszło jej wystąpić przed sporą publicznością.

Zobacz wideo Sylwia Grzeszczak zlatywała na scenę. Jak to wspomina?

Sylwia Grzeszczak zaśpiewała przed publicznością we Włoszech. "Jestem w szoku"

Jak przekazała w mediach społecznościowych Grzeszczak, na wakacje udała się na wyspę Capri we Włoszech. To właśnie tam pewnego wieczoru postanowiła wybrać się ze znajomymi do jednego z popularnych klubów. Udostępniła filmik nagrany przez Macieja Buzałę, z którym artystka jest związana od roku. Jak wspomniała pod opublikowanym nagraniem z tego miejsca wokalistka - w przeszłości występowali tam m.in. Jennifer Lopez, Katy Perry, zespół Maneskin oraz Selena Gomez. Do tego zacnego grona dołączyła teraz także sama Grzeszczak. Wszystko opisała na Instagramie.

Usłyszałam: 'Idź zaśpiewaj' i pomyślałam sobie... Ale jak to, teraz tutaj?! Wśród gości, osobistości z całego świata? Jedno z najważniejszych miejsc! Zaśpiewałam… A po zejściu ze sceny zaczęłam od razu rozmawiać o różnych niesamowitych rzeczach!

- napisała w opisie pod filmikiem ze swojego występu piosenkarka. Grzeszczak zdecydowała się zaśpiewać włoskiej publiczności ponadczasowy utwór Whitney Houston "I Will Always Love You", który bardzo przypadł im do gustu w jej wykonaniu. Wydarzenie okazało się dla wokalistki prawdziwym spełnieniem marzeń. "Cały czas jestem w szoku!" - dopisała Grzeszczak.

Fani rozpływają się nad występem Sylwii Grzeszczak. "Rozbiłaś bank"

Pod nagraniem z nieplanowanego występu Grzeszczak szybko zebrała się masa komentarzy od jej fanów. Wszyscy są jednomyślni - polska piosenkarka zachwyca swoim talentem. "Zawsze zrobisz magiczny klimat. Scena to twoje miejsce", "Nie ma co się dziwić, że oszaleli. Ja za każdym razem jak cię słyszę albo widzę szaleję", "Wow! Coś pięknego. Tak trzeba żyć, tu i teraz", "Niesamowite! Aż chciałoby się tam być", "Rozbiłaś bank jak zwykle. Brawo kochana" - pisali internauci pod postem wokalistki.