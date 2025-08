Internautka kazała Peli 'brać się za robotę'. Jego odpowiedź to hit

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska nie są już parą. Dawni zakochani naprzemiennie zajmują się swoimi dziećmi. Mają dwie córki - Emilię, która przyszła na świat w 2019 roku i Gabrielę, która urodziła się dwa lata później. Maciej Pela aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio jedna z internautek pokusiła się o komentarz na temat jego "niańczenia" dzieci. Odpowiedź była absolutnym hitem.

Maciej Pela odpowiedział na złośliwy komentarz internautki. Tak z niej zakpił

Maciej Pela obecnie skupia się na sobie. Oprócz rozwijania swoich pasji i spędzania czasu z córkami, tancerz chętnie angażuje się w dyskusje z internautami. Ci często dopytują o jego życie zawodowe, nie kryjąc wątpliwości co do tego, czy w ogóle pracuje. Pod jednym z ostatnich wpisów na profilu na Instagramie tancerza, jedna z komentujących podkreśliła wprost, że powinien "wziąć się do roboty". "Niech już się bierze za robotę, bo nie będzie już niańczyć" - czytamy. Pela postanowił zareagować na złośliwe słowa. Nie patyczkował się w dyskusji. "Nigdy!!! Do końca życia nie będę pracować, bo przecież od 11 miesięcy jem mannę z nieba na zmianę z winniczkami z ogrodu. I tak już zostanie. Niańczenie forever" - napisał z ironią Maciej Pela

Maciej Pela nie szczędził słów. Mistrz ciętej riposty?

Na tym jednak się nie skończyło. Maciej Pela kontynuował swoją rozkminę nad rzekomym "brakiem pracy" również na InstaStories. Upublicznił wspomniany wcześniej komentarz. Pokusił się również na kolejną odpowiedź. Nie zabrakło w niej mocnego sarkazmu. "Mija kolejny dzień bezrobocia, żyję, mam się dobrze, nie zamierzam nigdy więcej skalać rąk pracą. Odkąd 14 lat temu zrezygnowałem z pracy w Zarze, nie przepracowałem ani jednego dnia. A wy co? W poniedziałek ruszycie robić na mnie, a ja będę patrzeć o*********c escargots en coquille" - napisał w mediach społecznościowych, dalej żartując. Co sądzicie o jego słowach? Przesada?ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska i Pela mogą mieć poważny problem z rozwodem. Ekspertka wylicza największe przeszkody