2 sierpnia Polsat wyemitował pierwszy odcinek "Kabaretu na żywo. Chyba Czesuaf". Twórcy postanowili tym razem wziąć na tapet Pałac Prezydencki, gdzie główną rolę zagrał dmuchany krab, co stanowiło bezpośrednie nawiązanie do słynnego zdjęcia Andrzeja Dudy z wakacji (przypomnijmy, że uchwycono prezydenta z podobną zabawką). W skeczu pojawił się także Donald Tusk, który wybrał się z wizytą do pary prezydenckiej. Więcej przeczytasz tutaj. Kabareciarze postanowili zażartować także z pierwszej damy.

Agata Duda znowu sparodiowana. Wiadomo, dlaczego przez dekadę milczała

Chyba Czesuaf w jednym ze skeczy nie pominął także postaci Agaty Kornhauser-Dudy. Członkini grupy wcieliła się w pierwszą damę po to, aby zaprezentować zdolności wokalne żony Andrzeja Dudy i przy okazji wyjawić pewną głęboko skrywaną tajemnicę. Bardzo często w kontekście pierwszej damy mówi się o tym, że w trakcie prezydentury swojego męża unikała publicznych wypowiedzi i wypowiadania swojego zdania na tematy światopoglądowe.

Dziś Dzień Kobiet, a więc głos zabierze wyjątkowa kobieta, która wcześniej tego głosu nie zabierała i wyjaśni nam dlaczego

- zapowiedziano występ. W piosence pierwsza dama wyśpiewała, dlaczego przez dziesięć lat nie zabierała głosu. Jak się okazało, wszystko zaczęło się od małżeńskiej sprzeczki i tzw. "cichych dni". - To już trwa dziesięć lat, jak mąż mnie wkurzył. O co szło, nie wiem już, gniew był duży. Andrzej szok, a mój wzrok ciskał gromy. Czy jesteś zła? A ja na to, weź się domyśl - śpiewała przebrana za Agatę Dudę Olga Łasak w takt piosenki "Baju baj, proszę pana" Anny Jantar. Na tym nie koniec.

Ciche dni, zwykły foch dla atencji, mistrzyni milczy od dwóch już kadencji (...) Przez większość dnia da się słyszeć tylko ciszę

- usłyszeli widzowie. W dalszej części kabareciarze popłynęli jeszcze mocniej. - Baju, baj proszę pana, tyle głupot od Andrzeja czy Adriana. Przyczyn w bród, ale wśród nich ta główna - ja milczę, bo choć trochę się to wyrówna - spiewała Łasak.

Agata Duda nie pierwszy raz została już sparodiowana

To nie pierwszy raz kiedy Agata Duda jest tematem skeczu kabaretowego. 26 lipca w Koszalinie odbył się 30. Jubileuszowy Festiwal Kabaretu, który wyemitowano na Polsacie. Gospodarzami wydarzenia byli Leszek Malinowski, Waldemar Sierański i Maria Borzyszkowska, czyli gwiazdy kabaretu Koń Polski. W trakcie wydarzenia pojawił się także wątek pierwszej damy. Część artystyczną rozpoczął kabaret Zdolni i Skromni. To właśnie oni wpadli na pomysł skeczu, w którym Agata Duda oprowadza po Pałacu Prezydenckim nowego prezydenta. Sceniczny Nawrocki był zadziwiony, że pierwsza dama wypowiedziała w jego kierunku tyle słów. - Nie, ja jestem w szoku, że ty w ogóle mówisz - zażartował, tym samym odnosząc się do jednego z największych zarzutów w kierunku pierwszej damy. Więcej przeczytasz tutaj: Kabareciarze wyśmiali Agatę Dudę na festiwalu w Koszalinie. Posłużyli się... Nawrockim