"Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie" - poinformował 3 sierpnia 2025 roku w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. Jadwiga Morawiecka miała 95 lat. Polityk podzielił się w tym smutnym momencie wzruszającym postem ku czci zmarłej.

Mateusz Morawiecki poinformował o śmierci mamy. Wspomina ją we wzruszającym poście

"Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre - zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć" - napisał w dalszej części wpisu były premier, opisując także różne wspomnienia dotyczące zmarłej. "Każdy, kto Mamę poznał, czuł jej ciepło, pogodę ducha, wiarę i mądrość. Życie Mamy pełne było trudu i łez. I czymś niezwykłym było to, jak potrafiła doceniać każdy promyk nadziei, cieszyć się każdą chwilą, traktować miłość jak dar, jak tlen" - kontynuował Morawiecki.

Na koniec wpisu polityk zwrócił się również bezpośrednio do mamy, dziękując jej za wszystko, co dla niego zrobiła. "Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko. Twoje serce i twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność. Zawsze będziesz z nami. Bóg z Tobą" - przekazał były premier Polski. Internauci w komentarzach zaczęli składać Morawieckiemu kondolencje.

Jadwiga Morawiecka jeszcze za życia została odznaczona. Przed laty działała w opozycji

Jak możemy dowiedzieć się ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, Jadwiga Morawiecka w latach 1979-1989 była aktywną działaczką opozycyjną. "W swoim mieszkaniu organizowała spotkania działaczy opozycyjnych związanych z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Przechowywała i kolportowała niepodległościowe wydawnictwa. Aktywnie uczestniczyła w imprezach patriotycznych" - informuje IPN. Za sprawą swojej działalności, w 2019 roku mama byłego premiera za postanowieniem prezydenta została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.