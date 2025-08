Kinga Rusin była przed laty jedną z twarzy TVN. Znana dziennikarka już od 2020 roku zrezygnowała z telewizji i skupia się jednak na życiu prywatnym oraz podróżuje po całym świecie. 3 sierpnia w specjalnym wydaniu "Dzień dobry TVN" - "Dzień dobry wakacje" ogłoszono jednak, że już jesienią Rusin powróci do śniadaniówki i poprowadzi ją u boku Bartosza Węglarczyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Sokołowska tęskni za Rusin? "Żadne drogi nie są zamknięte"

Kinga Rusin wróci do "Dzień dobry TVN". Zarapowała na wizji śniadaniówki

- Oficjalnie, Kinga Rusin i Bartek Węglarczyk będą parą prowadzących "Dzień dobry TVN" jesienią - wyjawiła w niedzielę Sandra Hajduk-Popińska. Prowadząca śniadaniówkę potwierdziła tym samym wcześniejsze doniesienia o powrocie Rusin do TVN. Przypomnijmy, że mimo iż stacja poinformowała o tym oficjalnie na Instagramie, dziennikarka zdążyła wcześniej zdementować plotki o powrocie. "Kochani, dementi! Obudziłam się właśnie w Amazonii (mamy tu starlinka) i wszędzie czytam, że podobno wracam do telewizji! Muszę to zdementować! Moja wolność, podróże i sposób na życie, który wybrałam pięć lat temu, są dla mnie nadal priorytetem. A mała niespodzianka telewizyjna, o której pisałam? Poczekajmy do niedzieli!" - napisała na Instagramie pod koniec lipca gwiazda.

3 sierpnia Rusin pojawiła się jednak na antenie "DDTVN" na odległość - prosto z Amazonii. W śniadaniówce puszczono nagranie z dziennikarką, w którym... zarapowała! - Dzięki za zaproszenie, to wielka przyjemność. 15 lat w programie - czuję z wami jedność. Jestem w środku Amazonii, nad rzeką Ukajali. Na wrześniowy program wrócę do was na fali - mogliśmy usłyszeć od Rusin, która oficjalnie potwierdziła tym powrót do śniadaniowego show. Jak podkreślili prowadzący Dowbor i Hajduk-Popińska, Rusin oraz Węglarczyk pojawią się jesienią w "DDTVN" z okazji 20. urodzin programu.

Telewidzowie cieszą się na powrót Kingi Rusin i Bartosza Węglarczyka. "Bardzo fajna para"

Gdy ogłoszono powrót dziennikarskiego duetu do "DDTVN" w komentarzach na Instagramie zawrzało. Internauci zaczęli komentować, że nie mogą doczekać się występu Rusin i Węglarczyka w śniadaniówce. "Wow, super", "Bardzo pozytywne zaskoczenie! Nie mogę się doczekać i pana Bartka i pani Kingi na ekranie", "Jak się cieszę, uwielbiam tę parę", "Super powrót!", "Bardzo fajna para", "Fantastycznie" - mogliśmy przeczytać pośród ich wpisów w mediach społecznościowych.