Klaudia El Dursi niedawno przekazała radosne wieści. Prowadząca "Hotel Paradise" 26 lipca urodziła trzecie dziecko. Modelka poinformowała o narodzinach wymarzonej córki kilka dni później, dzieląc się w sieci uroczym kadrem ze szpitala. Na zdjęciu trzyma w objęciach swoje nowo narodzone dziecko, a jej twarz rozpromieniona jest uśmiechem. Pod fotografią pojawiła się tylko data narodzin dziewczynki. El Dursi 2 sierpnia połączyła się na żywo ze studiem "Dzień dobry TVN" i powiedziała, jak się czuje i dlaczego nie wyjawiła imienia swojego dziecka. W relacji na Instagramie opowiedziała o przygotowaniach do rozmowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa o El Dursi. Życzy jej jednego

Klaudia El Dursi w pierwszym wywiadzie po porodzie. "Udało się połączyć ze studiem"

Klaudia El Dursi kilka dni po porodzie znalazła chwilę, aby udzielić wywiadu stacji TVN, z którą związana jest od czasu swojego debiutu w "Top Model". Celebrytka jeszcze opublikowała na InstaStories relację, w której opowiedziała, jak wyglądały jej przygotowania do wywiadu.

Nie było to proste, ale włos umyty, ułożony, make-up zrobiony, ubrana schludnie, księżniczka nakarmiona i szczęśliwie udało się połączyć ze studiem "Dzień dobry TVN" na żywo. Kto oglądał?

- napisała na InstaStories i udostępniła nowe zdjęcie, które znajdziecie w naszej galerii na górze strony . Celebrytka na koniec wspomniała o tym, że w natłoku obowiązków nie wyrobiła się ze wszystkim. "Proszę nie oceniać chaosu za plecami. Teraz porządki zeszły na dalszy plan" - dodała.

Klaudia El Dursi była zaskoczona w sali porodowej. Spodziewała się narodzin syna

W trakcie wywiadu z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" Klaudia El Dursi została zapytana o to, czy wybrała już imię dla córki. Jak się okazuje, decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta i córka El Dursi nie ma jeszcze imienia. Modelka wyjawiła, dlaczego tak się stało. - Całą ciążę nie wiem dlatego, że zakodowaliśmy sobie, że to będzie chłopak. Na chłopaka mieliśmy imię, byliśmy zdecydowani, poszło gładko. Jak ja zobaczyłam, że pani położna wyciąga córeczkę, ja zdębiałam, totalnie się tego nie spodziewałam i teraz mamy straszny problem z imieniem, bo nie byliśmy na to przygotowani. (...) Moje dziecko na razie jest bezimienne, niezarejestrowane, ale dowiedzieliśmy się, że mamy na to 21 dni, więc jeszcze parę dni przed nami. Jesteśmy w fazie testów, mówimy do niej różnymi imionami. Zazwyczaj jest to księżniczka i trochę żałuję, że nie ma takiego imienia, bo byłoby nam naturalniej - wyznała.