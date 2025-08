1 sierpnia obchodzimy 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W 1944 roku o godzinie 17.00 na rozkaz komendanta głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" rozpoczęła się ta jedna z największych akcji zbrojnych podziemia w okupowanej Europie. To ważny dzień w dziejach naszego kraju i jest co roku w wyjątkowy sposób upamiętniany. W przededniu tej ważnej rocznicy ministerka kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska wzięła udział w uroczystej mszy i Apelu Pamięci, który odbył się pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich w Warszawie. O rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętają także gwiazdy. Matylda Damięcka opublikowała w sieci poruszającą grafikę.

Matylda Damięcka znowu poruszyła serca. Tym razem grafiką o Powstaniu Warszawskim

Matylda Damięcka już od jakiegoś czasu komentuje ważne wydarzenia w kraju i na świecie za pomocą poruszających grafik. Bardzo często za ich pośrednictwem przekazuje także swój światopogląd. Ostatnio poruszyła internautów rysunkiem Ozzy'ego Osbourna, po tym jak 23 lipca sieć obiegła wiadomość o śmierci muzyka. Możecie zobaczyć go tutaj. Tym razem za pomocą kilku kresek graficzka odniosła się do obchodzonej 1 sierpnia rocznicy Powstania Warszawskiego. Na rysunku pokazała zabudowę dzisiejszej Warszawy, która została wzniesiona na grobach ofiar, którzy polegli podczas powstania.

"powstanie"

- podsumowała krótko swoją ilustrację.

Matylda Damięcka doceniona za artystyczny talent. "Piękny umysł i dusza to tworzą"

W sekcji komentarzy od razu pojawiły się głosy poruszonych ilustracją internautów, którzy podkreślili, że pamiętają o tym ważnym dniu w dziejach miasta i całego kraju. Zwrócono także uwagę na umiejętność Damięckiej do zawierania w prostych ilustracjach ważnego przekazu. "Twoja wrażliwość i sztuka komunikacji to coś naprawdę niezwykłego. Dziękuje, że poruszasz to co pozornie nieruchome", "Takie to prawdziwe... Trafniej się nie dało", "Jak zawsze genialne. Brawo Pani Matyldo", "Majstersztyk! Ta przenikliwość, wnikliwość, dosadność, bogactwo treści w minimum formy, przesłanie. Piękny umysł i dusza to tworzą" - czytamy w komentarzach.