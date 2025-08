Pod koniec stycznia 2025 roku media obiegły wieści o odejściu Barbary Bursztynowicz z serialu "Klan", gdzie przez prawie trzy dekady wcielała się w rolę Elżbiety Chojnickiej. Aktorka postanowiła zrezygnować z angażu w kultowej produkcji TVP, bo miała już dość stagnacji i braku zawodowych wyzwań. Jej decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo dzięki nagłej zmianie jej kariera odżyła na nowo. Mało tego, przed aktorką pojawiły się zupełnie nowe wyzwania. Już jesienią będziemy mogli oglądać zmagania Barbary Bursztynowicz na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W jednym z ostatnich wywiadów aktorka została zapytana o swoją emeryturę.

Barbara Bursztynowicz o narzekaniu gwiazd na niskie emerytury. "W tym zawodzie bywa trudno"

Barbara Bursztynowicz wielokrotnie tłumaczyła w wywiadach, dlaczego podjęła decyzję o odejściu z "Klanu". Jak podkreślała, jej postać w serialu od lat w ogóle się nie zmieniała i aktorka miała już dość monotonii. "Może inaczej bym postąpiła, gdyby scenarzyści dokonali zmian w życiu mojej bohaterki. Gdyby pogłębili rolę. To jest oczywiście moje odczucie, aktorki, która szuka w swojej pracy różnorodności i nowych doznań. Widz przyzwyczaił się do takiej Elżbiety i może nawet taką ją lubi, ale ja byłam już znużona, pogrążona w rutynie" - wyznała w rozmowie z magazynem "Wprost". Bursztynowicz już od jedenastu lat pobiera świadczenia z ZUS, ale dzięki nowym angażom może znacząco dorobić sobie do emerytury. W najnowszym wywiadzie zapytano ją, co sądzi o utyskiwania wielu gwiazd na niskie świadczenia emerytalne, co często słyszy się w mediach.

Ja myślę, że to nawet nie jest narzekanie. Ktoś zadaje pytanie i się odpowiada szczerze. Trudno, by ktoś, kto ma niską emeryturę, mówił: o, w porządku, taka emerytura mi wystarcza. Nie, nie wystarcza. Po prostu w tym zawodzie bywa trudno, mimo że ja płaciłam składki regularnie

- wyznała w rozmowie z "Faktem".

Barbara Bursztynowicz o planach na przyszłość. Wspomniała o nowym projektach

W dalszej części rozmowy Barbara Bursztynowicz podkreśliła, że zarówno dla niej, jak i dla wielu artystów, praca jest przede wszystkim pasją i nie zamierza w najbliższym czasie rezygnować z aktywności zawodowej. Mało tego, ciągle ma pomysły na nowe przedsięwzięcia. "Pracujemy nie tylko po to, żeby jakoś godnie żyć, ale ten zawód jest naszą pasją. Więc dopóki się da, chcemy go wykonywać jak najdłużej, jak najuczciwiej. I fantastycznie, że mamy możliwość dorobienia sobie do emerytury. [...] Tak że ja nie będę narzekać, bo rodzą się nowe pomysły, nowe projekty" - podsumowała w rozmowie z tabloidem.