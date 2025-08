W środę, 6 sierpnia, w Warszawie odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Tym samym Andrzej Duda zakończy swoją kadencję po dziesięciu latach. Telewizja TVP Info zamierza przedstawić podsumowanie jego prezydentury w programie "Niebezpieczne związki". W X już zapowiada odcinek krótkim nagraniem z udziałem Andrzeja Dudy, którego przedstawia w wyjątkowo niekorzystnym świetle. Internauci nie kryją oburzenia.

Andrzej Duda wyśmiany w podsumowaniu TVP Info

W X na profilu TVP Info pojawiła się zapowiedź odcinka programu "Niebezpieczne związki" z udziałem Andrzeja Dudy. "Dziesięć lat prezydentury Andrzeja Dudy. Dziesięć lat zależności od prezesa PiS, negowania wyroków europejskich i obsadzania wymiaru sprawiedliwości ludźmi, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć. Akty łaski i akty nieprzyjazne wobec UE" - czytamy w opisie, któremu towarzyszy kilkuminutowe nagranie składające się z ujęć Andrzeja Dudy, które wyłącznie go ośmieszają lub kompromitują. W materiale ani jedna scena nie pokazuje prezydenta w neutralnym wydaniu.

Do materiału dołączono m.in. językowe wpadki prezydenta, jego dziwne miny w różnych sytuacjach, selfie z koniem, słynne wypowiedzi, dotyczące "Polaków, którzy będą mieli swoje samoloty" czy zapewnienia, że "cały czas się czegoś uczy". Pojawiły się też pełne emocji wypowiedzi Andrzeja Dudy, który mówił o "wieszaniu za zdradę" czy usprawiedliwiał kibicowskie ustawki w Kanale Zero. To jednak nie koniec, bo w nagraniu pojawia się też prześmiewcza muzyka, czyli stylizowany utwór "Andrzej Duda nam się udał".

Internauci oburzeni materiałem TVP Info

Pod materiałem pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie kryją swojego oburzenia faktem, że krótkie nagranie jest tak skrajne i pokazuje prezydenta tylko w negatywnym świetle. Dziennikarzom zarzuca się brak obiektywizmu. "Wstyd dla całego państwa! Telewizja, która szuka afer. Nie powinniście się nazywać telewizją publiczną", "Co to ma być? W jakim kraju telewizja publiczna pozwala sobie na takie materiały?", "Niesamowite, że telewizja publiczna wypuszcza taki wpis. To jest skandal i standardy TVP Kurskiego" - czytamy. Nie zabrakło jednak również głosów poparcia dla materiału. Niektórzy internauci zwrócili uwagę, że podobne skrajne narracje królowały za czasów Jacka Kurskiego. Wtedy jednak negatywnym bohaterem był Donald Tusk. "Jak Kurski robił to samo z Tuskiem w TVP, to było dobrze", "Świetny materiał, bardzo dobra robota i gratuluję odwagi" - pisali niektórzy.