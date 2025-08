Program "Love is Blind" to popularny format Netfliksa, który w ostatnich latach jest prawdziwym hitem platformy. Uczestnicy są zamykani w odizolowanych pokojach i nie mają możliwości zobaczenia siebie. Budują więc więzi emocjonalne, a później okazuje się, czy są zgrani w codziennym życiu. Niedawno w mediach pojawiły się wieści, że powstanie polska wersja show. Już wiadomo, kto poprowadzi kolejną adaptację tego popularnego programu. Jak się okazuje, będzie to aktorka Zofia Zborowska i były siatkarz Andrzej Wrona, którzy są parą. O ten angaż ubiegał się inny popularny duet.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mieli ubiegać się o rolę prowadzących show Netfliksa

"Love is Blind" odniósł już sukces na całym świecie i producenci Netfliksa stwierdzili, że czas na polską wersję programu. Castingi do naszej rodzimej edycji już ruszyły. Jak donosi jeden z serwisów, o stanowisko prowadzących show ubiegało się także jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie, a mianowicie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. "To Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mieli początkowo poprowadzić pierwszą polską edycję "Love is Blind"" - przekazał informator portalu Pudelek. Para miała już dogadywać szczegóły tego angażu, ale ostatecznie zmieniła się firma producencka. "Rozenek i Majdan mocno walczyli o posadę, ale od nowego producenta usłyszeli 'nie'. Firma miała inny pomysł na parę prowadzących" - przekazał informator wspomnianego portalu. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Małgorzatą Rozenek, ale na moment publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna polska power couple

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to także jedna z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Zarówno siatkarz, jak i aktorka są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie relacjonują swoje codzienne życie, a ich konta śledzone są przez tysiące fanów. Para wychowuje razem dwie córki, Nadzieję, która przyszła na świat w lipcu 2021 roku i Jaśminę, która urodziła się w maju 2024 roku. Jak sądzicie, sprawdzą się w roli prowadzących popularnego show?