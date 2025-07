Joanna Krupa ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. W 2013 roku wyszła za Romaina Zago. Po czterech latach para zdecydowała się na rozwód. W 2018 roku modelka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu, a jej mężem został Douglas Nunes. I ten związek się zakończył, a para oficjalnie uzyskała rozwód w październiku 2023 roku. W najnowszym wywiadzie dla "Vivy!" Krupa postanowiła co nieco zdradzić na temat życia miłosnego. Wspomniała o niezbyt udanej randce, wyjawiając jej zaskakujący przebieg.

Joanna Krupa o nieudanej randce. Wyjawiła szczegóły spotkania

Niedawno modelka udała się na randkę i jak się okazuje, spotkanie nie przebiegło po jej myśli. W wywiadzie dla magazynu Krupa zdradziła, co się wydarzyło. "Ostatnio byłam na lunchu i ten człowiek cały czas sobie grzebał w buzi, wyjmował jedzenie. On żył na wysokim poziomie, osiągnął sukces, ale nie czułam, że jest dla mnie atrakcyjny. Z każdą chwilą, z każdym jego zachowaniem lubiłam go coraz mniej. Chciałam natychmiast wracać do domu" - opowiedziała gwiazda. Zapytana o to, czy mężczyźni wiedzą, że Krupa jest znana, wyjawiła również, że ten, z którym była na wspomnianej randce z pewnością miał tego świadomość. Okazało się, że ma córki, które są jej fankami. "Jego córki są w ogóle moimi fankami w Stanach. Prosiły mnie nawet, żeby im dać jakieś rady w temacie bycia modelką. On mówił, że jest pod ogromnym wrażeniem, że w ogóle się zgodziłam iść na randkę z nim, ale na tym się skończyło" - mówiła Krupa.

Joanna Krupa nie skupia się na randkowaniu. Woli poświęcić czas córce

Celebrytka przyznała, że obecnie nie poświęca wiele czasu na randki. Ma inne priorytety - skupia się przede wszystkim na córce, Ashy-Leigh, której doczekała się z Douglasem Nunesem. "Nie poświęcam dużej części mojego życia na randkowanie. W związku z tym nie za bardzo mogę narzekać na to, że jestem singielką. Gdy ktoś spyta mnie o poznanie się, to ja wolę zostać w domu z córeczką. Jakby były punkty za to, jak dobrze randkuję, to bym dostała zero" - dowiadujemy się. Co trzeba zrobić, by skraść serce Krupy? "Tak naprawdę musi być ta chemia. Jak nie ma tego czegoś, tej chemii, to potem wszystko Ci w nim przeszkadza. Może nawet nic nie zrobić i też będzie Ci przeszkadzać" - podkreśliła modelka.