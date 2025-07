Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzbudzili niemałe poruszenie w mediach, gdy zaczęli sugerować, że się pobiorą. "Już za parę dni, za dni parę" - napisała 21 lipca na Instagramie aktorka, co fani odbierali jako sugestię, że szykuje się do ślubu. Kilka dni później celebrytka pozowała w białej sukience i podsycała temat. "My już po... Wakacjach" - napisała tajemniczo. Hakiel i Serowska, którzy wbili szpilę Kurzopkom, również przebywali na wakacjach w Grecji. Właśnie wrócili z odpoczynku. Nie uwierzycie, z kim spotkali się na lotnisku.

Zobacz wideo Serowska o stosunku do Smaszcz. Zapytaliśmy ją o dramę z Kurzajewskim

Marcin Hakiel i Dominika Serowska wrócili z wakacji. Niewiarygodne sceny na lotnisku

Były mąż Cichopek, który także wówczas przebywał na urlopie, postanowił zadrwić ze sprawy. "My też już po" - napisał Hakiel, ewidentnie wbijając szpilę Kurzopkom. Dominika Serowska pokusiła się o krótki komentarz, odnosząc się do tego, co opublikowali Cichopek i Kurzajewski. "Powiem tak, my z Marcinem też jesteśmy aktualnie w Grecji, ale jeśli zapozuję w białej sukni, to nie znaczy, że wyszłam za mąż" - powiedziała "Faktowi". Hakiel wraz z ukochaną zdążyli już wrócić z urlopu. Szokujące było to, co działo się po ich powrocie na lotnisku. Tancerz z narzeczoną spotkali się tam z Pauliną Smaszcz i jej synem. Jak przekazał "Fakt", cała czwórka była w doskonałych humorach. Następnie wspólnie czekali na taksówkę, a pożegnali się serdecznymi uściskami.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub? W końcu zabrali głos w sprawie

Internauci od dłuższego czasu przyglądają się aktorce i dziennikarzowi, którzy w ostatnich dniach sugerowali, że postanowili sformalizować medialny związek. Pod postami Cichopek i Kurzajewskiego pojawiają się liczne komentarze, w których obserwatorzy im gratulują, jednocześnie dopytując o tę kwestię. Zakochani długo milczeli, ale w końcu wyjawili prawdę. - Szanowni państwo, jeśli dojdzie do tej chwili, do tego momentu, to nie będziemy tego ubierać w słówka. Po prostu powiemy jak jest - stwierdził w rozmowie z Plejadą Cichopek. - Na pewno nie określimy tego tylko jednym zdaniem: "My już po". Nie, nie, nie. To zasługuje na zdecydowanie więcej - uzupełnił Kurzajewski.