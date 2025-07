31 lipca wiele gwiazd pojawiło się na jesiennej ramówce Polsatu. Wśród nich nie zabrakło oczywiście Agnieszki Kaczorowskiej, która z przytupem powróciła po latach do "Tańca z gwiazdami". Na wydarzeniu pojawił się również Marcin Rogacewicz, który jak wiadomo, weźmie udział w tanecznym show. Tancerka i aktor od dłuższego czasu są na językach. Według medialnych doniesień, tę dwójkę ma coś łączyć. Choć na początku ramówki się unikali, gdy już opuszczali wydarzenie, wiele się zmieniło.

REKLAMA

Zobacz wideo Musiałkowski o zwycięzcach "Tańca z gwiazdami". Ma inne zdanie niż Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się na ramówce Polsatu. Wspólnie ją opuścili

Od dłuższego czasu plotkuje się, jakoby Kaczorowską i Rogacewicza łączyło coś więcej. Wiadomo, że obydwoje pojawią się w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Wielu sądzi, że stworzą w programie parę. Mimo wielu plotek, celebrytka i aktor milczą i nie chcą ujawniać prawdy o tym, co ich łączy. Dowiedzieliśmy się, jak oboje zachowywali się na ramówce. - Kaczorowska i Rogacewicz nie pokazali się razem podczas ramówki Polsatu - Agnieszka udzielała wywiadów, a Marcin usunął się z centrum wydarzeń. Widać, że nie chcieli być przyłapani razem, nie chcieli żadnych zdjęć - usłyszeliśmy. Wiele się zmieniło, gdy oficjalnie przedstawiono Rogacewicza. Wówczas Agnieszka Kaczorowska... złapała go od tyłu. Następnie oboje radośnie się uśmiechali i razem poszli na bok sceny. Co działo się później?

Ostatecznie Kaczorowska i Rogacewicz się unikali i osobno opuścili wydarzenie, najpewniej nie chcąc wzbudzać podejrzeń. Celebrytka szła samotnie przed siebie i rozmawiała z kimś przez telefon. Czujni fotoreporterzy mieli jednak nosa. Tancerka została przyłapana, gdy wsiadła do auta, za kierownicą którego był Rogacewicz. Następnie razem odjechali.

kaczorowska rogacewiczOtwórz galerię

Agnieszka Kaczorowska w zaskakującej stylizacji. Co na to ekspert?

Tancerka, którą zobaczymy w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" pojawiła się na ramówce w niebieskiej sukni z głębokim dekoltem sięgającym aż do pępka. Stylizacji przyjrzał się projektant, Robert Czerwik. "Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na ramówce w sukni, która z pewnością przyciągała wzrok. I tu wracamy do odwiecznego dylematu… Czy tren o godzinie 11:00–12:00 to na pewno odpowiedni wybór? Rozumiem emocjonalny związek z wydarzeniem. Ramówka to święto dla ludzi związanych z daną stacją. Ale osobiście uważam, że suknie z trenem rezerwujemy na wieczór, na czerwony dywan lub uroczyste premiery" - stwierdził specjalista. Więcej o tym, jak Czerwik ocenił kreację Kaczorowskiej, przeczytacie tutaj: Tak Kaczorowska wystroiła się na ramówkę o godz. 12. Projektant przeciera oczy