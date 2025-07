Żukowska wyremontowała swój dom we Włoszech. Oto efekty ciężkiej pracy

Marieta Żukowska jest ogromną miłośniczką Włoch. Zakochała się w tym kraju, gdy jeszcze była nastolatką. "Zobaczyłam włoskie dziewczyny, włoskich chłopaków, ten ich luz, ich radosne podejście do życia. Myślę, że to była taka pierwsza miłość. (...) Bardzo kocham ten kraj. (...) Włochy dają mi radość, słońce, jedzenie. Ja się tam po prostu wyluzowuję na maksa" - wyznała. Fotografie z Włoch znajdują się na jej profilu w mediach społecznościowych. Aktorka zdecydowała się nawet kupić tam nieruchomość. W końcu wyremontowała swoją posiadłość.

Marieta Żukowska skończyła remont domu we Włoszech. Pokazała nagranie

Marieta Żukowska wyremontowała dom we Włoszech. W mediach społecznościowych pokazała cały proces. Przestrzeń posiadłości jest w kolorze białym. Aktorka postawiła na zdecydowany minimalizm. Przełamaniem koloru są jasnoróżowe wazony, różne rośliny i zielone poduszki. W kuchni znajduje się dużych rozmiarów drewniany stół. Fani byli zachwyceni. "Super efekt", "Przepięknie", "Wspaniale, pasujesz tam" - pisali. Jeden z internautów zapytał, czy Żukowska ma w planach się przeprowadzić. "Nie wyprowadzam się, będę mieszkać tu, i tu, i będę grać w filmach serialach i teatrze" - podkreśliła. To nie jest pierwszy raz, gdy przyznała, że podróże między dwoma krajami jej nie przeszkadzają. "Myślałam wiele razy o tym, ale kocham Warszawę, kocham tu pracować i myślę, że to jest dla mnie takie idealne połączenie, że jeżdżę tam sobie, mam tam dom i wracam tu i żyję w Warszawie" - opowiadała Żukowska Pudelkowi.

Marieta Żukowska o cenie domu we Włoszech. Nie szczędziła słów

Marieta Żukowska w sieci poruszyła temat cen nieruchomości za granicą. Nawiązała do Macieja Dowbora. Prezenter ma dom w Hiszpanii i jest zadowolony z kosztów. Aktorka zdradziła, jakie ma podejście. - Nie skupiam się na cenach. Lubię bardzo Maćka, jest naprawdę spoko gościem, ale nie skupiam się na cenach i jakoś nie jest to dla mnie najważniejsza sprawa w życiu. Ja też wiele nie potrzebuję. (...) Staram się po prostu żyć, cieszyć się, a jeżeli mnie na coś stać, to po prostu jestem wdzięczna losowi, że podarował mi taką możliwość - skwitowała w rozmowie z Pudelkiem. ZOBACZ TEŻ: Marieta Żukowska wzięła ślub w sekrecie. Jej mąż był związany z inną wielką gwiazdą