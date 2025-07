W nocy 17 lipca media obiegła niezwykle przykra wiadomość o śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Pożegnali ją przyjaciele z kabaretu Hrabi. "Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół – wśród tych, których kochała i którzy kochali Ją bezgranicznie. Zostawiła po sobie ogromną wyrwę, której niczym nie da się zapełnić. W nas – ludziach, którzy byli z Nią blisko, którzy dzielili z Nią scenę i życie. I w świecie sztuki, który był Jej przestrzenią, Jej domem, Jej oddechem, a Ona była jego najpiękniejszym uosobieniem" - czytaliśmy. 28 lipca odbył się pogrzeb artystki kabaretowej. Teraz głos zabrał jej przyjaciel - Filip Cembala.

Filip Cembala o Joannie Kołaczkowskiej. "Wiedziałem, że jest źle"

Filip Cembala pojawił się w odcinku programu "W moim stylu" Magdy Mołek. W poruszających słowach wypowiedział się o łączącej go więzi z Joanną Kołaczkowską. Przyjaźnili się i często publikowali wspólne nagrania w mediach społecznościowych. - Mam wyrwany kawałek serca. Ale z drugiej strony, to los mnie bardzo pobłogosławił tą relacją - powiedział aktor. Wspomniał także o ostatnich chwilach Joanny Kołaczkowskiej. - Wiedziałem, że jest źle, ale dość krótko. To była szybka sprawa. Bardzo szanuję to, że dookoła Asi odchodzenia udało się to wszystko wspólnymi siłami utrzymać w jakiejś intymności i chciałbym, żeby to tak zostało. Wiem, że Asia (...) bardzo szanowała taki swój świat, który budowała. Tam nie było tłumów - dodał Filip Cembala.

Filip Cembala wspomniał o zaskakującym fakcie. "U Asi bez przerwy ktoś mieszkał"

W dalszej części rozmowy Filip Cembala zaznaczył, że Joanna Kołaczkowska była niezwykle empatyczną osobą, która wspierała przyjaciół i bliskich. - U Asi bez przerwy ktoś mieszkał. To jest po prostu jakaś niebywała historia, co to nam się przytrafiło za zjawisko. Tak piękny człowiek. Też niesamowite jest to, że był taki przepiękny szpagat między tym, co na scenie, co w życiu - powiedział Magdzie Mołek. - Przepiękna, prawdziwa osoba z krwi i kości i wątpliwości. Nie umiem o niej inaczej - dodał Filip Cembala.