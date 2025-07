Już 6 sierpnia w Warszawie odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na nowego prezydenta Polski. Od tego momentu nie tylko on będzie pełnił nowe obowiązki, ale i jego żona - Marta Nawrocka, która oficjalnie zostanie pierwszą damą. Już teraz jest bardzo aktywna w social mediach, gdzie niemal codziennie publikuje nowe zdjęcia. Tym razem pochwaliła się sesją na ławce.

Marta Nawrocka pochwaliła się nowym zdjęciem. Internauci zalali ją komentarzami

Marta Nawrocka korzysta z ostatnich wolnych dni. Zaledwie we wtorek, 29 lipca, pochwaliła się na Instagramie wyprawą w góry. Wrzuciła zdjęcie, na którym mogliśmy zobaczyć jak spaceruje i podziwia widoki. Ujawniła, że wybrała się w polskie góry, ale nie zdradziła, kto jej towarzyszy. Teraz natomiast na jej instagramowym profilu pojawiła się fotografia, która wygląda jak część profesjonalnej sesji. Żona przyszłego prezydenta pozuje bowiem w eleganckim wydaniu, siedząc na ławce wśród zieleni. Marta Nawrocka ma pełny makijaż, biżuterię, a na sobie niebieską bluzkę z białymi elementami i kołnierzykiem. Nie spogląda w obiektyw, a odwraca się bokiem do osoby fotografującej i delikatnie się uśmiecha.

"W końcu słońce! Życzę wszystkim państwu pięknego dnia!" - napisała krótko Marta Nawrocka w opisie do nowego zdjęcia. Internauci natychmiast ruszyli do komentowania. Co ciekawe, absolutnie wszystkie zamieszczone opinie są pozytywne oraz napisane głównie przez kobiety. Fanki zachwycają się wyglądem Marty Nawrockiej i twierdzą nawet, że to ona "będzie naszym słońcem".

Marta Nawrocka przygotowuje się do przeprowadzki

Marta i Karol Nawroccy muszą opuścić rodzinny Gdańsk, by zamieszkać w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. 7 czerwca Marta Nawrocka udzieliła wywiadu swojemu synowi Danielowi, któremu zdradziła kulisy przeprowadzki. - Kasia nie zdaje sobie sprawy jeszcze, co się wydarzy. Antek już myśli, gdzie do szkoły pójdzie w Warszawie, no bo wybieraliśmy w Gdańsku. Treningi też będzie miał w Warszawie. Dla niego to będzie duża zmiana. Znajomi zostaną w Gdańsku. Są media społecznościowe, są telefony, pewnie też będą go odwiedzać - powiedziała.