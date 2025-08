Henryk Gołębiewski chętnie mówi o swojej sytuacji finansowej. 68-letni aktor już pobiera świadczenie, ale mimo to jest aktywny zawodowo. Nadal pojawia się w nowych produkcjach, przyjmuje także propozycje mniejszych ról - np. w 2024 roku wcielił się w postać kościelnego Edzia w filmie "Powołany 2". Aktor nie ukrywa, że podejmuje się nowych wyzwań zawodowych, a wszystko po to, by dorobić do rodzinnego budżetu.

Henryk Gołębiewski o emeryturze. Ile dostaje?

Gołębiewski w rozmowie z "Życiem na Gorąco" nie ukrywał, że choć nie dostaje zbyt wysokiego świadczenia, to takiej kwoty się nie spodziewał. "Jestem już na emeryturze i dostaję 1600 zł miesięcznie, co i tak mnie zaskoczyło, bo myślałem, że dostanę góra 500 zł. (...) Jednego miesiąca dorobię trochę więcej, kolejnego mniej, i jakoś się to wszystko kręci. Mam dach nad głową, rachunki popłacone, do garnka też jest co włożyć" - wyznał w 2024 roku. Gołębiewski głośno i otwarcie mówi, że nie boi się pracy. Przez pandemię zajął się pracą fizyczną. W rozmowie z tygodnikiem "Świat i Ludzie" przyznał, że w tamtym okresie jego oszczędności stopniały, więc by dorobić, zajął się montażem klimatyzacji. "To kwestia przyzwyczajenia. Świat celebrytów czy świat zwykłych ludzi, co za różnica. Wykonuję pracę aktorską najlepiej, jak mogę, tak samo fizyczną. To i to jest pracą" - opowiadał w 2022 roku.

