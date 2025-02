Anna Lewandowska głośno mówi o tym, że przeprowadzka do Hiszpanii, do której doszło w 2022 roku, była strzałem w dziesiątkę. Trenerka nie ukrywa, że zamieszkanie w tym kraju otworzyło ją na nowe doświadczenia. Nie tylko zaczęła uczyć się tańczyć i pokochała bachatę, ale także rozwija swój biznes. W listopadzie 2024 roku otworzyła studio fitness, a na uroczystej imprezie zjawił się tłum gwiazd. Bizneswoman chętnie pokazuje nagrania z wnętrz, a teraz przygotowała kolejną gratkę dla fanów.

Anna Lewandowska pokazała biuro w studiu fitness. Jest klimatycznie

Lewandowska dzieli życie między dwa kraje - Polskę i Hiszpanię. W każdym z tych miejsc prowadzi biznesy, dlatego musiała stworzyć dla siebie wygodne przestrzenie. 30 marca 2023 roku pisaliśmy o tym, że pokazała biuro w Warszawie. W tym pomieszczeniu jest słonecznie dzięki sporym oknom, trenerka postawiła na minimalizm i jasne barwy. Znalazło się tutaj m.in. proste drewniane biurko, krzesło z szarym obiciem oraz beżowa kanapa i zielony fotel. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Nowe biuro Anny Lewandowskiej. Jest stylowo i jasno. "Czuję się jak w domu".

Teraz na InstaStories pochwaliła się, jak wygląda jej przestrzeń do pracy w Edan Studios w Barcelonie. Na udostępnionym kadrze znalazło się biurko wykonane z kamienia, przy nim ustawiono dwa krzesła w szarych odcieniach. Z tyłu biurka pod ścianą stanęła masywna komoda z drewna, a z boku znalazło się duże lustro w czarnej ramie. Nie zabrakło stylowych dodatków, takich jak obraz, kwiat w doniczce czy pudełka do przechowywania. Wspomniane ujęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. A w sondzie na dole dajcie znać, czy podoba Wam się ten styl.

Lewandowscy kupili kolejną willę na Majorce. To kolejna w ich kolekcji

28 stycznia do mediów dotarła informacja o tym, że Robert i Anna Lewandowscy kupili kolejną willę na Majorce. Jak przekazał niemiecki "Bild", zapłacili za nią 11 milionów euro, czyli w przeliczeniu ok. 46 milionów złotych. Ma mieć ok. 700 m kw powierzchni, sześć sypialni. Na jakie jeszcze luksusy skusili się Lewandowscy? Przeczytacie o tym tutaj: Lewandowscy powiększyli hiszpańskie imperium o nową willę. Cena posiadłości zwala z nóg.Małżonkowie są właścicielami już kilku nieruchomości. Mają inny dom na Majorce, który kupili w 2021 roku, na co dzień mieszkają na obrzeżach Barcelony. Gdy przylatują do Polski, zatrzymują się w mieszkaniu w Warszawie, które znajduje się obok Łazienek Królewskich. Poza tym kilka lat temu zakupili apartament na Złotej 44. Media podawały, że klucze do nieruchomości, za którą piłkarz prawdopodobnie zapłacił 35 milionów złotych, odebrał w 2017 roku. Kadry z tych wnętrz znajdziecie w naszej galerii:

