Aldona Orman w 2008 roku powitała wymarzone dziecko. Aktorka nie dostawała od lekarzy szans na zajście w ciążę, ale nigdy nie przestała marzyć i jak podkreśla w wywiadach, wreszcie "stał się cud". Odkąd na świecie pojawiła się Idalia, Orman nie ukrywa, że jest najszczęśliwszą mamą na świecie. W październiku nastolatka skończy 17 lat, a w styczniu 2025 roku przeżyła jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia - bawiła się na studniówce.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy mówią wprost

Aldona Orman ma 16-letnią córkę. Tak Idalia wyglądała na studniówce

Studniówka to impreza, na którą czeka większość uczniów szkół średnich. Wszyscy starają się wyglądać jak najlepiej, a zdjęciami i nagraniami z imprezy chwalą się w mediach społecznościowych. W tym gronie znalazła się także Idalia Orman-Borucka. 16-latka opublikowała serię zdjęć na Instagramie, a do posta dołączyła podpis. "Studniówka. Ta noc przejdzie do historii! Studniówka to nie tylko eleganckie stroje i piękne dekoracje, ale przede wszystkim niezapomniane chwile spędzone z przyjacielem. Było dużo tańca, śmiechu i emocji, które zostaną ze mną na długo. Takie momenty chce się przeżywać bez końca! #Studniówka2025" - napisała wyraźnie podekscytowana.

Na zdjęciach zaprezentowała kreację, którą wybrała na tę wyjątkową okazję. Nastolatka postawiła na klasyczną czerń. Zadała szyku w długiej czarnej sukni na ramiączkach i z rozcięciem na nodze. Do tego dobrała marynarkę w tym samym kolorze, którą zarzuciła na ramiona oraz buty na obcasie z zapięciem na kostce. Dziewczyna nie eksperymentowała z fryzurą - miała rozpuszczone włosy, ułożone w lekkie fale. Wybrała też niezbyt krzykliwy makijaż, ale podkreśliła usta czerwoną szminką. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze.

ZOBACZ TEŻ: To nagranie ze studniówki robi furorę. Dyrektor szkoły odstawił show

Gwiazdy na studniówce

Wiele gwiazd chętnie wraca wspomnieniami do swojej studniówki, a zdjęcia z tego dnia publikują w mediach społecznościowych. Niektórzy dodają przy tym zabawne komentarze, związane ze stylizacjami i modą, jaka panowała w ich czasach. "Suknia - Księstwo Warszawskie, wypożyczona z TVP, w której wtedy pracowałam. Włosy posprejowane na złoto sprejem do mebli" - napisała kiedyś Dorota Szelągowska. Fotkami podzieliły się także m.in. Julia Wieniawa czy Wiktoria Gąsiewska, a znajdziecie je TUTAJ: Studniówki gwiazd. Wieniawa w tiulach, Gąsiewska z rozcięciem na nodze. A inni?. Znani chętnie opowiadają także zabawne historie. Np. Joanna Przetakiewicz po latach śmiała się, jak inni zareagowali na jej partnera. "Wyglądał jak nauczyciel" - wyznała w rozmowie z Plotkiem. Więcej: Joanna Przetakiewicz o studniówce. Goście byli zaskoczeni jej partnerem [PLOTEK EXCLUSIVE]. A Wy jesteście zadowoleni z tego, jakie kreacje wybraliście? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony!