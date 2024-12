Prawda o karierze Kubickiej za granicą wyszła na jaw. Ujawniła ją po latach internautka

Sandra Kubicka przez wiele lat mieszkała w USA, gdzie rozwijała karierę jako modelka. Polskie media rozpisywały się o jej osiągnięciach w branży, ale jak się okazuje, nie wszystkie jej sukcesy stały się głośne. Teraz, po wielu latach, odgrzebano pewien teledysk, w którym wzięła udział. Celebrytka ujawniła szczegóły i opisała, co ten projekt zmienił w jej życiu.

Sandra Kubicka o początkach kariery. Jeden casting zmienił jej bieg

Kubicka ostatnio na Instagramie zorganizowała sesję Q&A. Padały pytania o to m.in. czy wróci do blondu lub czy doszła do wagi sprzed ciąży. Jedna z użytkowniczek aplikacji zwróciła jednak uwagę na zupełnie coś innego. "Dopiero teraz się kapnęłam, że ty byłaś w teledysku Santosa. Opowiesz coś o współpracy?" - zagaiła celebrytkę. Ta nie zamierzała przemilczeć tej kwestii i wróciła wspomnieniami do tamtego czasu. "To był mój pierwszy teledysk" - zaczęła Sandra Kubicka, która wtedy wyglądała zupełnie inaczej (miała ciemne, długie włosy i mocną opaleniznę). "Poszłam na casting trochę dla jaj, a później zmienił on tor mojej kariery" - wyjaśniła i ujawniła, że współpraca z "genialnym dyrektorem", którego poznała przy okazji nagrywania klipu, zaowocowała kolejnym. Po tamtym jej "media społecznościowe wybuchły". Później modelka dostawała od niego kolejne propozycje teledysków dla innych amerykańskich gwiazd, ale, jak twierdzi, musiała odmawiać. Wiązało się to z tym, że "już np. była na sesji w Niemczech albo Kolumbii". Dziś ten klip Santosa do utworu "All Aboard", który został dodany na YouTube 12 lat temu, odtworzono ponad 32 mln razy.

Sandra Kubicka była modelką Victoria's Secret? Prawda wyszła na jaw

Przez wiele lat krążyła anegdota o tym, jakoby Sandra Kubicka należała do Aniołków Victoria's Secret. Modelka wielokrotnie to dementowała. "Błagam cię, nigdy nie powiedziałam ze nią byłam. Są nawet wywiady, w których tłumaczę, jak polskie media przekręcały informacje" - wyjawiła jakiś czas temu. Skąd w ogóle wzięły się takie informacje? Temat został wyolbrzymiony po tym, jak do mediów trafiły zdjęcia Kubickiej, która wychodziła z siedziby firmy. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ: Sandra Kubicka wraca do sprawy z Victoria's Secret. Oberwało się również byłej menedżerce.