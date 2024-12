Święta zbliżają się wielkimi krokami. Tradycją w niektórych firmach jest rozsyłanie okazjonalnych paczek, w których na pracowników i ich bliskich czekają różne niespodzianki. Nie tak dawno pisaliśmy o paczkach z Biedronki, w których znalazły się akcesoria kuchenne i bony na kilkaset złotych. Prezenty miały trafić do 165 tys. pracowników firmy. Teraz w sieci pojawiło się nagranie z rozpakowywania podarunku z Żabki. Tym razem pokazano, co otrzymują... franczyzobiorcy.

Żabka się nie postarała? Pracownicy sklepów oburzeni

"Każdy krok w rytmie świąt" - czytamy na opakowaniu prezentu od Żabki. W środku znalazła się kartka z życzeniami, kalendarz, ciepłe, świąteczne skarpety, wino i owocowa herbata. Pod nagraniem od razu pojawiły się komentarze rozwścieczonych internautów. "A dla pracowników, którzy ciężko pracują, czasami wręcz mam wrażenie, że na kilkunastu stanowiskach naraz?" - czytamy. "To już kwestia franczyzobiorcy. Ja dla swoich dziewczyn szykuje paczki" - broniła się autorka nagrania. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy mają takie podejście, jak ona. Pod wideo pojawiło się też kilka komentarzy osób, które miały okazję pracować w Żabce. "Ja za trzy lata co dostałam? Żylaków", "A dla pracowników figa z makiem" - pisali. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Byłem na świątecznym jarmarku u Gessler. Pierogi grozy, bigos staje w gardle [OPINIA]

Nie tylko Żabka i Biedronka. Prezenty przygotował również Lidl i Carrefour

Na świąteczne paczki mogą również liczyć dzieci pracowników Lidla. Jak donosi "Fakt" w tym roku wartość prezentów wyniosła 832 tys. zł. Dzieci pracowników do 13. roku życia dostaną paczki z interaktywnymi tablicami, puzzlami i grami. Starsze z kolei mogą liczyć na słodycze. To jednak nie wszystko. Pracownicy sklepu mają otrzymać także bony na zakupy o wartości tysiąca złotych. Proces wręczania prezentów rozpoczął również Carrefour. Portal tvn24.pl dowiedział się, że pracownicy mogą liczyć jedynie na karty podarunkowe. "W ostatnim czasie dodatek ten przekazujemy w formie przedpłacanych kart podarunkowych do wykorzystania w naszych sklepach w całej Polsce. Świadczenie finansowane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" - czytamy.