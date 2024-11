Krzysztof Jackowski od wielu lat działa jako jasnowidz. Mężczyzna stara się przewidywać przyszłość w różnych dziedzinach. Ostatnio próbował wyczytać, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski. Wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków wcale nie było takie łatwe. Ostatecznie Jackowski stwierdził, że PiS zdecyduje się na "postawnego mężczyznę". "Na pewno nie będzie to Beata Szydło. To będzie ktoś podobny do Czarnka. To będzie Czarnek. Tak, to będzie Czarnek" - mówił w rozmowie z "Super Expressem". Tym razem Jackowski został poproszony o komentarz w sprawie pogody w święta. To, co zobaczył, nie spodoba się miłośnikom zimowego klimatu.

Krzysztof Jackowski nie ma wątpliwości. Święta będą bez śniegu. Jest coś jeszcze

W ostatnich dniach śnieg spadł w wielu regionach Polski. Z pewnością sporo osób już poczuło świąteczny klimat i rozpoczęło przygotowania do tego wyjątkowego okresu. Wychodzi jednak na to, że w tym roku święta nie będą białe. To jednak nie wszystko. Co przepowiedział Jackowski? "Na święta będzie ciepło. Nie będzie śniegu ani mrozu" - przekazał "Super Expressowi". Podobno podczas rozmowy z tabloidem jasnowidz nie miał ani chwili zawahania. Co myślicie o takiej przepowiedni? Wolicie święta na biało czy raczej lepiej, żeby obyło się bez śniegu? Dajcie koniecznie znać w sondzie na końcu artykułu.

Krzysztof Jackowski przewidział również, jaka będzie nachodząca zima

Ostatnio Krzysztof Jackowski opowiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych o zbliżającej się wielkimi krokami zimie. Jego zdaniem ta będzie w tym roku wyjątkowo łagodna. - Zima nie będzie bardzo zimowa. Raczej przyjdzie późną jesienią. Jeśli będzie śnieg, to tylko epizodycznie, ale to będzie późna jesień - mówił na wideo. Jackowski dodał również, że będą pojedyncze okresy, w których szczególnie będzie się dało odczuć niską temperaturę. - Będą dwa okresy suche z dużym mrozem, ale ogólnie zima będzie późną jesienią - podkreślił raz jeszcze.