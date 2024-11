11 listopada tłumy Polaków spotkały się w Warszawie, by przejść w tradycyjnym Marszu Niepodległości. Marianna Schreiber postanowiła zabrać córkę i pokazać jej, jak świętować ten wyjątkowy dzień. Relację z obchodów influencerka zamieściła w sieci. Na nagraniu widzimy, jak w biało-czerwonym stroju Marianna świętuje razem z innymi Polakami. W pewnym momencie odpaliła racę, której posiadanie podczas Marszu jest surowo zabronione. Zapytaliśmy aspiranta Komendy Stołecznej Policji, co może jej grozić za to wykroczenie.

Marianna Schreiber popełniła wykroczenie. Sprawa nie wygląda najlepiej

Policja obecnie zajmuje się wszystkimi zgłoszonymi wydarzeniami z 11 listopada. Aspirant Kamil Sobótka w rozmowie z Plotkiem podkreślił, że posiadanie rac podczas takich wydarzeń jak Marsz Niepodległości jest surowo zabronione - Zgodnie z art. 52. kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne narzędzia, podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny - tłumaczył. Aspirant przypomniał również treść powiązanego artykułu 50a. - Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż trzy tysiące złotych. Tej samej karze podlega ten, kto będąc uczestnikiem zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy posiada przedmioty określone w paragrafie pierwszym lub wyroby pirotechniczne.

Marianna Schreiber tłumaczy się z użycia racy. To było Rio, nie Marsz

Skontaktowaliśmy się z Marianną Schreiber i zapytaliśmy o to, czy miała świadomość, że odpalając racę, popełnia przestępstwo. "Szanowni Państwo, jaka raca? Jaki marsz? W związku z wczorajszym Świętem Niepodległości chciałam pokazać, że to jest radosne święto i powinniśmy się cieszyć z naszej wolności. Dlatego też wstawiłam swoje zdjęcie z karnawału z Rio De Janeiro i tego się trzymajmy. Z Panem Bogiem" - odpisała. Rio? Czy Marsz? Oceńcie sami.